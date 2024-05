Friss hírek érkeztek a rákos beteg Katalin hercegnéről

Nem sokkal azután, hogy kiderült, hogy a brit uralkodó rákos, Katalin hercegné március 22-én, egy videónyilatkozatban jelentette be, hogy daganatos megbetegedéssel küzd.

"Januárban komoly hasi műtéten estem át Londonban, és akkor még nem diagnosztizáltak rákkal. A műtét sikeres volt. A műtétet követő vizsgálatok azonban kimutatták a rákot.

Az orvoscsoportom ezért azt tanácsolta, hogy egy megelőző kemoterápiás kezelésnek vessem alá magam, és most ennek a kezelésnek a korai szakaszában vagyok.

Időbe telt, mire felépültem a nagy műtétből, ez is kellett ahhoz, hogy elkezdhessük a kezelést. Ami pedig hihetetlen nagy kihívás volt, hogy mindent a lehető legnormálisabb módon elmagyarázzunk Györgynek, Saroltának és Lajosnak, és megnyugtassuk őket, hogy rendbe fogok jönni" - vallotta be a hercegné.

Ugyan nemég egy bennfentes elárulta, hogy egy ideig még biztosan nem fog szerepelni Katalin, mert jelenleg is preventív jellegű kemoterápiát kap, most mégis elhagyta az otthonát. Többen azt állítják, hogy látták a hercegnét a családjával és egyedül is ügyeket intézni, azonban erről nem készült kép, így nem tudni, hogy valóban ő bukkant fel a városban, vagy csak alaptalan pletyka az egész.

Vilmos herceg pár nappal ezelőtt, a Scilly-szigeteken található kórházba látogatott, ahol feleségéről is megosztott néhány hírt. Elmondása alapján Katalin már jobban van, azonban a kezelések nagyon legyengítik őt - osztotta meg a People.

Ebben az évben már nem fog szerepelni

Mint mondta a hercegné, arra van szüksége, hogy elvonuljon a nyilvánosság elől, és a családja mellett a gyógyulására koncentráljon, ezért nem is vállal nyilvános szerepléseket.

Katalin hercegné naptárja erre az évre üres.

Ez azt jelenti, hogy 2024-re már nem nem szerveznek a számára programokat, illetve nyilvános szerepléssel járó elfoglaltságot, azaz Katalin hercegné visszatérése 2025-re várható csak" - avatta be a részletekbe a közeli ismerős a The Daily Beast oldalt.

Hozzátette, hogy az sem kizárt, hogy hercegné a jelenlegi egészségügyi állapotáról egy újabb videóüzenetet fog majd megosztani a közösségi oldalán, csakúgy, mint akkor, mikor beszámolt arról, hogy rákos beteg. Erre azonban nagy valószínűséggel a júliusi választásokig várni kell majd, ugyanis a királyi család úgy döntött, hogy – a szokásos eljárásnak megfelelően – elhalasztja azon hivatalos kötelezettségeit és látogatásait.