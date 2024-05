Saját édesanyját is csúnyán átverte Katy Perry

Ismét felvonultak a sztárok a 2024-es Met-gálán hétfő este, azaz május 6-án. Az eseményt a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban tartották, ahol a merész ruhákból most sem volt hiány. A rendezvényt idén a Costume Institute „Sleeping Beauties: A divat újraébresztése” témája szerint rendezték meg, így a hivatalos dress code a „The Garden of Time”, azaz a "kertek ideje" volt, amelyet J.G. Ballard 1960-as években írt novellája ihletett.

Katy Perry virágos ruhája hatalmas sikert aratott a rajongók körében, azonban az Instagram-oldalán egy hatalmas titkot leplezett le az énekesnő, aki elárulta, hogy valójában ott sem volt az eseményen, mert dolgoznia kellett. A felvételről kiderült, hogy mesterséges intelligencia alkotta az est tematikájához igazítva, a kép láttán még Katy Perry édesanyja is elhitte, hogy lányát látja a gyönyörű estélyiben - írja a People magazin.

Nem is tudtam, hogy végül elmentél a Met-gálára. Olyan gyönyörű a ruhád! Úgy nézel ki, mint egy rózsakarnevál, melyen a saját kocsid is lehetnél

- tette közzé édesanyjával történt üzenetváltását Katy Perry, aki figyelmeztette az anyukáját, hogy őt is átverte a mesterséges intelligencia által generált fotó.

Nem jutottam el a MET-re, mert dolgoznom kellett

- írta a hamis fotók mellé az énekesnő, aki végül nagy örömet is okozott követőinek, ugyanis mutatott egy felvételt a lapozható galéria végén, melyen egy stúdióból jelentkezett, ahol feltehetőleg új albumán dolgozik, de ezt egyelőre nem erősítette meg a kérdezőknek.

Katy Perry valószínűleg nagy örömet okozna a hallgatóinak, ha újabb albummal jelentkezne, ugyanis a legutóbbi nagyobb stúdióalbuma 2020-ban jelent meg. A 39 éves énekesnőt az utóbbi időben leköti családja, Orlando Bloom, akivel 2019-óta él együtt és közös kislányuk, Daisy nevelése is. Ezenkívül tévés munkája is van, hiszen az American Idol tehetségkutató tizenhatodik évada óta, 2018-tól állandó zsűritagként szerepel a műsorban.