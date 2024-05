Újra T. Dannynek üzenhetett Kecskés Enikő

Újabb részletre derülhetett fény Kecskés Enikő és T. Danny szakításával kapcsolatban, ugyanis a modell nemrég egy elég beszédes bejegyzést tett közzé korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben. A fotó nem más, mint Hailey Bieber és Justin Bieber bejelentése, hogy első közös gyereküket várják. A sokatmondó bejegyzés azért is könnyen félreérthető, hiszen szintén egy zenész-modell párosról van szó, mint amilyenek ők is voltak. Talán Kecskés időszerűnek látta, hogy anyává váljon, de a rapper nem állt még rá készen, és ez is vezethetett végül a szakításukhoz, bár erről egyikük sem beszélt korábban.

Lehet, hogy Kecskés Enikő gyereket szeretett volna T. Dannytől?

Fotó: Kecskés Enikő/Instagram

Kettő felnőtt ember kell, hogy működjön egy kapcsolat, és itt nincs kettő felnőtt ember

- fogalmazta meg korábban a kemény kritikát Kecskés Enikő, aki gyerekesnek tartja volt barátja viselkedését, és neheztel rá amiatt, hogy besározta őt a nyilvánosság előtt. Azonban arra is utalhat, hogy nem állt készen a felelősségvállalásra, hogy gyerekük szülessen.

Kecskés Enikő azt is elmondta, hogy valószínűleg, ha volt barátja változtat egy-két fontos kérdésben, meg tudott volna számára bocsátani, de ő nem a békülést választotta, amikor Hajdú Péternél kitálalt kapcsolatuk részleteiről. Továbbá azt is nehezményezte, hogy T. Danny szakítós dalszövegei korábban íródtak, még egy előző szakításuk során, mégis megjelentette azokat, ami nagyon fájt Kecskés Enikőnek.

Ez az album a végleges szakításunk előtt íródott. Ez egy értékelő, hogy milyen pár vagyok, vagy hogy ő mit érez irántam, és nem jó hallani ezeket a dolgokat.

Nehéz volt. Nagyon beszédesek a szövegek. Nem volt túl szép tőle ilyen szövegeket írnia, és az embereket is hergelni ellenem" - mondta a modell Lakatos Levente műsorában, de T. Danny sem tétlenkedett sokáig, keményen vágott vissza volt barátnőjének a szokásos módon, egy idézettel Jodi Lynn Picoult amerikai írótól.

Hazudj magadnak, amíg a hazugság igazsággá nem válik

- osztotta meg a sokatmondó idézetet T. Danny szinte rögtön azok után, hogy nyilvánosságra hozták Kecskés Enikő interjúját.