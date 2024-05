Durván visszavágott Kecskés Enikő állításaira T. Danny

Mint írtuk, végleg véget ért T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata, ami az együtt töltött két évük alatt is nagyon hullámzó volt, többször is szakítottak. Valószínűleg ezért sem vállalták fel igazán egymást a nyilvánosság előtt, hiszen elég viharos volt a viszonyuk, amit nemrég a modell is megerősített egy interjúban.

Kecskés Enikő nehezményezi, hogy volt barátja rossz színben tünteti fel őt a nyilvánosság előtt

Fotó: Kecskés Enikő

Bár a Dancing with the Stars ideje alatt egyértelművé vált, hogy egy párt alkotnak, ezt követően mégsem tartott túl sokáig a felhőtlen boldogság, ugyanis a műsor után hamarosan újra szakítottak. Eleinte csak az énekes bejegyzéseiből lehetett rá következtetni, mi történt kettejük között, folyamatosan dalokkal üzent volt barátnőjének, aki elárulta, sokszor ezt nagyon sértőnek találta, és emiatt is döntött úgy, hogy nincs értelme folytatni a kapcsolatukat.

Ez az album a végleges szakításunk előtt íródott. Ez egy értékelő, hogy milyen pár vagyok, vagy hogy ő mit érez irántam, és nem jó hallani ezeket a dolgokat. Nehéz volt.

Nagyon beszédesek a szövegek. Nem volt túl szép tőle ilyen szövegeket írnia, és az embereket is hergelni ellenem" - fejtette ki Lakatos Levente műsorában a modell, aki épp a számára sértő dalok miatt nem tudott végül megbocsátani szerelmének, mert számára rosszul estek az őt ért kritikák, amit elmondása szerint már egy előző szakításuk során írt T. Danny, és a békülés esélye ellenére is megjelentette ezeket.

Kecskés Enikő elmondta, meg tudott volna bocsátani a zenésznek, de folyton úgy érezte, hogy szembesíti őt a hibáival, rossz színben tünteti fel, és végül nem őt, és nem a kapcsolatukat választotta, hanem az albumot.

Ha valaki szerelmes, akkor bizonyos dolgokat nem tesz meg attól függetlenül, hogy neki volt-e már tapasztalata, mindig lehet javítani vagy rontani a helyzeten.

Azt gondolom, hogy ő inkább rontott, és ez vezetett ide. Nem mindent lehet békében lezárni, ami nekem fontos lett volna. Ez nem rajtam múlt" - mondta a modell T. Danny Hajdú Péternél tett nyilatkozatára is utalva.

Kecskés Enikő szavai eljutottak volt a Zsákbamacska új műsorvezetőjéhez is, aki nem is késlekedett sokat a válaszreakcióval, és egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben hazugnak nevezte a modellt.