Csak a karjával próbálja takargatni meztelen melleit Kendall Jenner - kép

Amerika egyik leghírhedtebb családja a Kardashian család, akik valójában semmit nem tettek le az asztalra azért, hogy ismertek legyenek. Anyjuk, Kris Jenner volt az, aki valóságshow-ban mutogatta magát és a gyerekeit azért, hogy hírnevet és pénzt szerezzen ezáltal, és úgy tűnik, hogy a terve jól sikerült, hiszen azóta már lányai is saját lábukon állnak, rengeteg követőjükből és reklámokból szedték meg magukat, ma már mindegyikük nagyon gazdag.

Kendall Jenner a legsikeresebb modell a Kardashian nővérek közt

Fotó: Forrás: Getty Images/Victoria's Secret/Pascal Le S

Az első valóságshow-juk a Keeping up with the Kardashians címet viselte, 2007-től 2021-ig folyamatos szereplést biztosított számukra a televízióban, ma már The Kardashians néven fut tovább a showműsor, mely iránt folyamatos drámájukkal és botrányaikkal tartják fenn az érdeklődést. Azonban ha kicsit is lankadna az érdeklődés feléjük, akkor a jól bevált módszerükhöz folyamodnak, meztelenre vetkőznek.

Kendall Jenner Kris Jenner második házasságából született, ő az idősebbik és a legsikeresebb modell a nővérek közül. Édesapja Bruce Jenner, a szülei kapcsolatából egy édestestvére született, Kylie Jenner. Az idősebb nővérek, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian és Khloé Kardashian anyjuk első házasságából, Rob Kardashian ügyvédtől születtek, akit leginkább az O.J. Simpson-ügyből ismerhetett meg a nyilvánosság, hiszen ő védte a durva gyilkossági perben a nemrég meghalt amerikaifutball-játékost. Kendall Jenner még csak 28 éves, de nagyon sikeres és keresett a modellszakmában. A második neve Nicole, amit édesanyja a legjobb barátnője, a meggyilkolt Nicole Brown Simpson miatt adott lányának, hogy így tisztelegjen az emléke előtt.

Kim, Khloé és Kourtney Kardashian

Fotó: Instagram / Instagram

Kendall már majdnem háromszáz millió követővel rendelkezik az Instagramon, amivel igencsak az élmezőnyben van. Kendall Nicole Jenner Los Angelesben született 1995-ben, divatmodell, és valóságshow-szereplőként tartják számon a sztárvilágban. Először az E! televíziós csatorna Keeping Up with the Kardashians (K mint, Kardashian) című valóságshow-jában szerepelt a anyjával, apjával, nővéreivel és húgával. Modellkedett a Harper's Bazaarnak és a Vogue-nak, illetve megjelent a New York-i, a párizsi és a milánói divathetek kifutóján is. Imádja magát mutogatni, most félmeztelenül, magát átölelve fotózta magát, miközben karjával takargatta meztelen melleit.