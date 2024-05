Kiderült, miért nem randizik Stana Alexandra

– Jelenleg nagyon sok mindent feláldozok a munka kedvéért, de nem bánom, mert tudom, hogy megvan az eredménye. Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ezt az életstílust nem lehet hosszú távon folytatni, mert nem szeretnék kiégni vagy lebetegedni, ezért úgy tervezem, hogy nyáron adok magamnak időt a pihenésre is - mondja Stana Alexnadra, akinek a rengeteg szakmai elfoglaltság kihat a szerelmi életére is.

– Most úgy érzem, nem férne bele az életembe egy társ. Ameddig nincs üresjárat a napjaimban, addig nem hiányzik, hogy állandóan mellettem legyen valaki. Nagyon fontos, hogy olyan ember legyen mellettem, aki elfogadja, hogy nekem mindig a munkám lesz az első. Ha olyan férfi érkezik az életembe, akkor nem tiltakozom a szerelem ellen. Csak éppen nincs időm arra, hogy elmenjek randizni. Mondjuk úgy: nem az az elsődleges, hogy ismerkedjek - idézi a Bors a hot!-nak nyilatkozó Stana Alexandrát.