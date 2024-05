Mindenért magát hibáztatja Király Viktor: Kellett az, hogy sok pofont kapjak az élettől - videó

Király Viktor házassági válságáról sokat lehetett hallani az elmúlt évben, tavaly nyáron már a válás tényét is nyilvánosságra hozta feleségével, Király-Virág Anitával, akivel váratlanul mégis úgy döntöttek, hogy folytatják a kapcsolatot. A zenész durván el is hízott ezalatt az idő alatt, most megszólalt arról, vajon mi vezethetett idáig, hogy tönkre menjen az élete.

Vágólapra másolva!

Nemrég ünnepelte 40. születésnapját Király Viktor, aki már családjával ünnepelhette a nagy napot, de egy évvel ezelőtt még ő sem gondolta volna, hogy rendeződnek a dolgok közte és felesége, Király-Virág Anita között. Sokáig válságban volt házasságuk, már tavaly nyáron a válásról beszéltek, amikor váratlanul meggondolták magukat és mégis kibékültek. Azóta úgy tűnik, hogy egyre jobban vannak, sőt a zenész újra formába lendült, mióta rendeződtek a családi gondok. Király Viktor kitálalt a házassági válságáról, magát okolja tönkrement élete miatt

Fotó: Király Viktor Instagram A zenész most Palik Lászlóék műsorában szólalt meg arról, szerinte miért ment tönkre majdnem az egész eddigi élete, hogy miért nem érdekelte valójában sem a karrierje, sem a házassága, mindenért magát okolja. Király Viktor szerint egyfajta kapuzárási pánikot élt meg amiatt, hogy betöltötte a negyvenet, valószínűleg ezért viselkedett úgy, ahogy utólag belátta, nem kellett volna. Most lettem negyven. Úgy éreztem, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon el voltam veszve. Nem tudtam, most hogyan tovább. Eddig ezt meg ezt tettem le az asztalra, szakmailag, magánéletben, házas vagyok, van egy gyerekem, akkor mi jön most? Nem tudtam úgy tekinteni rá, hogy pozitív dolog, hogy jön a B oldal, hanem nagyon negatív voltam, ami nem megszokott tőlem. Én nagyon pozitív ember vagyok, de szürke felhők voltak a fejem felett, nem láttam boldognak a jövőképet. Teljesen ráraktam ezt az érzést a mindennapokra és egyre csúsztam fokozatosan lejjebb és lejjebb" - vallotta be a zenész, aki most az összes problémája miatt magát okolja. Nekem kellett leküzdenem önmagamat ahhoz, hogy egy év után belenézzek Anita szemébe és azt mondjam, hogy elég, most már gyere haza. Tényleg kellett az, hogy sok pofont kapjak az élettől, hogy teljesen a földig taposson. Voltak olyan hetek, napok amikor semmi nem érdekelt, se a karrier, se a család, semmi. Azt mondtam, jól van ez így, mint egy hisztis kisfiú" - mondta Király Viktor, aki párterápiára is járt feleségével a nehéz időkben, mégsem segített, hiszen úgy érzi, saját magának kellett kézbe venni a dolgokat.

Király Viktor szerint durva elhízása is emiatt történt, nem volt jól lelkileg és nem érdekelte igazából semmi. Azonban jót tett számára, hogy visszatért hozzá felesége és kisfiuk, hiszen ezt követően kezdett életmódváltásba és szabadult meg már majdnem húsz kiló súlyfeleslegtől.