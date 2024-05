Kis Grófo újabb titkot árult el édesapja sírjának kirablásáról

Mint írtuk, április 6-án derült ki, hogy valakik jártak Grófo, Kozák László sírjánál, állítólag értékeket keresve. "Óriási fájdalom ért ma engem és családomat. A mai napon családtagom hívott fel telefonon, hogy drága, szeretett édesapám sírját eddig ismeretlen elkövetők megrongálták. A hír hallatán azonnal indultam Szolnokra, ahol megdöbbentő látvány fogadott. Édesapám sírhelyét felfeszítették, vélhetően értéktárgyak után kutatva" - írta korábban a Kis Grófoként ismert muzsikus.

A zenész fia bízik a hatóságokban, hogy hamar kézre kerítik az elkövetőt vagy elkövetőket, de úgy gondolta maga is tesz biztonsági intézkedéseket. Terve szerint napelemmel működő térfigyelő kamerákkal veteti körül a sírt, hogy hasonló esetben a sírrablók azonosíthatók legyenek. Az is kiderült, hogy a sírból a rablók nem tudtak értékeket elvinni, mindössze a gránitból készült vázákat vitték el.

Az ügyben a rendőrség is megszólalt, és kiderült, hogy a törvény vétség esetében, két évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni az elkövetőt. Az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság lopás vétség megalapozott gyanúja miatt jelenleg is nyomoz, amit Kis Grófo is megerősített.

"Ez az ügy még sajnos folyamatban van.

Az elkövetők megpróbálták a lehető legprofibban összehozni ezt a szörnyűséget, amit tettek.

Lehet, hogy már kihallgatás alatt vannak, de minket még nem értesítettek, nem hívott senki. Ennek ellenére természetesen maradéktalanul megbízom az igazságszolgáltatásban" - magyarázta a Borsnak.

Nyomravezetői díjat is felajánlottak

Kozák István, Kis Grófo testvére szombat este kétmillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít a nyomozásban. Későbbi posztjában már arról írt, hogy kapott egy hangüzenetet, amelyben közölték vele, ki az elkövető. "Érdekes, hogy ez az illető sajnos valamiért haragszik rám, bár szerintem nincs rá indoka. Ahogy kiérkeztem Kanadába, érdekes módon pont akkor törték fel a sírt, és be is akartak törni hozzám! Bízom a hatóságban, hogy ezt az ügyet kéz alá veszik! Egyébként mindent tudok - neked üzenem, aki csinálta, csak jelzem!" - írta posztjában.