Felhasított ruhában mutogatja végtelen hosszú, meztelen combját Kiszel Tünde lánya - videó

A 22 éves Hunyadi Donatellát elsősorban a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerhették meg az emberek, ahol Bődi Dénes oldalán ért el remek eredményt. Azóta is fontos számára a tánc, nemrég újabb lehetőséget kapott egykori táncpartnerével, akivel a legutóbbi Tina Turner emlékére szervezett koncerten léphettek színpadra.

Hunyadi Donatella már 14 éves kora óta modellkedéssel foglalkozik, és eléggé sikeres is a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, hiszen elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. Nemrég elárulta, melyik irányba tervezi a jövőjét építeni, és mit gondol a modellszakmáról valójában.

Hunyadi Donatellát elsősorban a TV2 nagysikerű táncos show-jában, a Dancing with the Starban ismerhették meg a nézők

Fotó: Hunyadi Donatella / Instagram

Sokakban él a sztereotípia, hogy a modelleknek könnyű: csak kisminkelik őket, és leülnek a kamera elé...

De erről szó sincs, a műsor pedig jól megmutatja, hogy kemény, váratlan szituációkban kell a legjobb arcukat mutatniuk. 14 éves koromban szerződtem egy ügynökséghez, és tényleg így nézett ki egy-egy fotózás és vonulás, mint a műsorban" - mondta korábban Kiszel Tünde lánya a TV2 műsora, a Next Top Model Hungary kapcsán, amit ő maga is figyelemmel követ, és saját emlékeit is felidézte a karrierje kezdetéről.

A fiatal lány beszámolt a legextrémebb élményeiről is, és azt is elmondta, hogy szerinte nagyon hiteles a műsor, mert a való életben is hasonló feladatokkal szembesülnek a modellek. Azzal is egyetértett, hogy nemzetközi szinten nem szabad nemet mondani a feladatokra, ezt ő is tudja, és sokszor került extrém szituációba munkája során.

Hunyadi Donatella azt is elmondta, mennyire tervezi komolyan folytatni modellkarrierjét, amiért már nagyon sok áldozatot hozott korábban.

Modellként mindig megkaptam, hogy ne építsek izmot, csak szálkásítsak. Most, hogy a modellkedés kissé háttérbe szorult, már nem kell a 60-as derék, így elkezdtem személyi edzőhöz járni.

Heti három-négy alkalommal járok, hogy fejlesszük a különböző izomcsoportokat, és várom az eredményt!" - fejtette ki korábban Kiszel Tünde egyetlen lánya, aki remek formában van, és ezt gyakran meg is mutatja a nyilvánosságnak.