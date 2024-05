Hihetetlen dolog derült ki Kulcsár Edina és G.w.M kislányáról

Kulcsár Edina a közösségi oldalán nosztalgiázott, Instagram-sztorikban mutatott meg több videót, amelyek a harmadik gyereke, Amara születésekor – vagyis egy éve – készültek.

A felvételeken az izguló apa, G.w.M is látható volt, Kulcsár Edina pedig kíváncsian tette fel a kérdést, hogy vajon a második közös gyerekük születésénél is ennyire fog-e izgulni. Ennél azonban talán érdekesebb volt, hogy Amaráról is megosztott egy eddig nem hallot információt: a baba "melíros" hajjal született.

"És amit eddig talán soha nem mutattam, hogy Amara melíros hajjal született. Mindenki a csodájára járt, mert azt mondták, ilyet még nem láttak" – írta a korábbi fotók mellé Kulcsár Edina.

Már a harmadik közös gyereket tervezik

Kulcsár Edina és G.w.M az előző házasságaikból is nevelnek két-két gyereket, így hamarosan mindketten négygyerekes szülők lesznek – itt azonban nem feltétlenül állnának meg, nemrég már a további gyerekvállalásról beszéltek.

"Ez egy érdekes téma, és még mi sem tudjuk. Nyilván ezt csak az tudhatja, aki akkora szerelemben van, ahogyan mi is. Sokszor Márk azt mondja, hogy »Fú, én még 20 gyereket szeretnék tőled!«. Márk olyan beállítottságú, mint én, a család a mindene.

Imádjuk a gyerekeket, és mindig azt mondja, hogy azért legyen még egy.

Nem tudom, hogy még mi lesz. Nálunk sokszor van nyüzsgés, mindenki egyszerre akar mindent. Ilyenkor egymásra nézünk, és azt mondjuk, hogy nem kell több. Alapvetően pedig bevállalnánk szerintem még egyet. Én abortuszellenes vagyok, úgyhogy ha lenne még egy, és véletlen lenne, akkor én nem tudnám elvetetni. Abba tönkremennék" – magyarázta alig egy hete Kulcsár Edina.

Még nem vették meg a babaholmikat

G.w.M korábban már elárulta, hogy hatalmas áldásnak tartja, hogy ismét édesapa lesz, annak pedig még jobban örül, hogy kisfia születik – akinek azonban még nem vettek semmit, nem véletlenül. "Mi babonából még nem igazán vásároltunk semmit a kisfiunknak, és egy darabig ez így is fog maradni. Majd az utolsó előtti pillanatban indítunk egy nagy rohamot, hogy megvegyünk mindent, amire a picinek csak szüksége lehet élete első időszakában" – mondta a rapper.