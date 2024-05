A pénz nem számít: így készül a hatodik gyerek érkezésére Kulcsár Edina és G.w.M

Kulcsár Edina és a férje, G.w.M egy friss interjúban a második közös gyerekük érkezéséről, további családi terveikről beszéltek – mint kiderült, az egész házukat átalakítják a közeljövőben, hogy mind a hat gyereknek "saját rezidenciája" legyen.

Februárban derült ki, hogy Amara születése után Kulcsár Edina újra babát vár G.w.M-től, miközben mindketten két gyereket nevelnek a korábbi kapcsolatukból is, így hamarosan összesen hat gyerekről kell már gondoskodniuk.

"Lesz majd babaszoba, ha már szükség lesz rá. Eleinte ugyanis velünk alszik majd a kicsi, Amarával együtt" – mondta G.w.M, de Kulcsár Edina hamar átvette tőle szót. "Veszünk majd egy óriási ágyat! Nagy felújításra készülünk.

Az a tervünk, hogy mind a hat gyerekünknek legyen külön szobája, amihez tartozik egy gardrób és egy fürdő.

Egy teljesen új szintet szeretnénk a házra. Márk lánya már iskolás, a fiam, Medox pedig jövőre kezdi a sulit, ezért most már szeretnénk megteremteni számukra ezt a magánszférát. Szóval a terv az, hogy minden gyerekünknek legyen egy kis saját rezidenciája a házon belül" – magyarázta az egykori szépségkirálynő a Hot! magazinnak.

A mostani a legkönnyebb terhessége

Kulcsár Edina arról is beszélt, hogy miként éli meg legújabb terhességét: "Eddig talán ez a legkönnyebb babavárásom. Persze egyik sem volt szörnyű, de Amarával sokkal érzékenyebb és fáradtabb voltam. Most viszont folyamatosan pörgök. Augusztusban jön a baba, de mivel ez már a negyedik várandósságom, már többen is azt hitték, hogy mindenórás vagyok. Ugyanis azt mondják, hogy minden várandósságnál egyre nagyobb a pocak, és nálam ez így is van" – mondta, miután többen azzal vádolták, hogy felelőtlenül viselkedik a terhessége alatt.

"Még nem igazán érti, hogy lesz egy kistesója, de már kezd érdeklődni a babák iránt. Márk öccsének nemrég született meg a kislánya, Amara pedig már bátran simogatja, és mondogatja neki, hogy baba. Az első szava egyébként az apa volt, utána jött az anya, de azt valamiért leginkább kiabálni szokta" – tette hozzá arról, hogy Amara miként viszonyul a leendő testvéréhez, miközben G.w.M elmondta, hogy mennyire elégedett az életével.

Most érzem azt, hogy megérkeztem.

Olyan szinten rendben van a magánéletünk, a karrier és a munka, hogy ennél boldogabb már szerintem nem is lehetnék" – nyilatkozta.