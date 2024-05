Felelőtlen viselkedése miatt kritizálják Kulcsár Edinát

Kulcsár Edina és G.w.M februárban jelentették be, hogy ismét szülők lesznek, az egykori szépségkirálynő és a rapper közös fiukat várják. Sokan kifogásolták a döntésüket, hiszen a kislányuk, Amara éppen csak betöltötte az egyéves kort, és még az előző kapcsolataikból született gyerekeik is nagyon kicsik. Őket azonban nem érdekli, ki mit gondol róluk, hiszen a rapper minden vágya az volt, hogy új feleségétől is szülessen egy fia.

Bár sokáig próbálták titkolni, hogy újabb gyereket vállalnak közösen, azóta egyre több információt osztanak meg a kisfiúról, bár a nevére még csak utalásokat tett az egykori szépségkirálynő, aki valószínűleg a teljes nevet is fizetős valóságshow-jában fogja elárulni az előfizetőknek, mint ahogyan azt is, hogy valóban gyereket vár. Azért kell a folytonos figyelemfelkeltés, mert még több előfizetőt és még több pénzt szeretne keresni.

Talán az állandó provokatív viselkedésük is emiatt van, hiszen azzal is elérik, hogy az emberek velük foglalkozzanak és kíváncsiak legyenek az életükre. Most legújabb videójával idegesítette fel a követőit, mert olyan veszélyes dolgokat művelt, amit kismamaként nagy felelőtlenség. Sokan hozzá is szóltak a bejegyzéséhez, mert nem tudtak szó nélkül elmenni amellett, hogy tűsarkúban vezet, nincs megfelelő biztonsági öve, ráadásul energiaitalt iszik terhesen.

Kulcsár Edina nem vigyáz magára a terhessége alatt a követői szerint

Fotó: Kulcsár Edina Instagram

Hol van a kismama biztonsági öved? Ekkora pocakkal a hagyományos öv már nem biztonságos.

Ha nincsen, szerezz be egyet, de gyorsan! Sosem lehet tudni! Túl sok elmebeteg rohangál az utakon” - hívta fel a figyelmét a felelőtlen viselkedésére egy követője.

Minek is az övterelő... Ennyi gyerek után se tudja? Felelőtlen kissé...

- írta egy másik kommentelő, akivel sokan vitába szálltak, hogy annak idején nekük sem volt a terhességük alatt, mégsem okozott gondot, de többek szerint csak szerencséjük volt.

Ilyen cipőben vezetni.... Kismama és ilyen terméket reklámoz!

- írta valaki, aki több dolgot is kifogásolt Kulcsár viselekdésében, egyrészt azt, hogy veszélyes tűsarkúban vezetni, másrészt azt, hogy feltehetőleg egészségtelen italt fogyaszt a reklám kedvéért, amiért természetesen pénzt kap.

"Minden elismerésem hogy kitartasz és vállalsz így is munkákat, hogy ennyi szemetet írnak a kommentelők! Nagyon erős nő vagy a szememben!" - védte meg egy követője Kulcsár Edinát, aki szokása szerint most sem reagált az őt ért kritikákra.