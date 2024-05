Leopárdmintás bikiniben mutogatta testét az Exatlon bombázója - videó, fotó

Babát vár egy szereplő

Szabó-Thomka Hannát az Exatlon első szériájában ismerhették meg a nézők, majd később az All Star évadban is visszatért. A Kihívók csapatát erősítő Hanna 2022-ben ment férjhez, most pedig fotókkal tudatta, hogy hamarosan megszületik a kisbabájuk. Itt nézhet képet róluk.