Mindenki megdöbbent Lissák Laura és édesanyja közös fotója láttán

Az elmúlt években rengeteg új kihívással nézett szembe Lissák Laura, aki nagyon hálás családjának és barátjának azért, hogy támogatják, hiszen úgy gondolja, hogy ők teszik lehetővé számára, hogy ennyi feladatot is jól tudjon teljesíteni. A Dancing with the Stars egy ideiglenes elfoglaltság számára, mely általában ősszel foglalja le teljesen, viszont a Spíler2 csatornán is műsorvezető, amihez az egyéb tánccal és más feladatokkal kapcsolatos teendőit is össze kell egyeztetnie.

Lissák Laura és T. Danny a Dancing with the Stars legutóbbi évadában 3. helyezést értek el

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Mindemelett magánéletében is sikeres, hiszen már több mint két éve él boldog párkapcsolatban, nemrég egy romantikus nyaralásra is jutott idejük kettesben, ahonnan bátrabban mutatott fotókat kettejükről a közösségi oldalán. A szexi táncosnő legutóbb T. Danny oldalán tűnt fel a TV2 táncos show-jában, ahol egészen a döntőig jutottak, hiszen elképesztő teljesítményt nyújtottak, de a Farm VIP legutóbbi évadában is szép eredményt ért el. Akkor elárulta, hogy nagy kihívás volt számára a műsor, hiszen nem otthonos terep számára a farm, de jó tanulópénz volt ez neki, nagyon fontos dolgokra döbbent rá a forgatás ideje alatt.

Nyilván voltak nehezebb percek, de most visszatekintve nagyon jó döntés volt, hogy vállaltam.

Még, ha most sokan hülyének is néznek emiatt, de ott egy idő után olyan érzés, mintha kívülről rálátnál a saját életedre, mert elzárnak a külvilágtól, csak a gondolataiddal maradsz, nincs nálad telefon, nem beszélsz senkivel.

Csapatban, de mégis egyedül vagy, és igazából csak annyit érzékelsz, hogy kiszakadtál a saját életedből, és érdekes élmény a munkádat, a karrieredet, a családodat, a legfontosabb dolgokat az életedben távolról szemlélni.

Én arra jöttem rá, hogy igazán szerencsés vagyok, és csodálatos az életem" - mondta korábban az Origónak Lissák Laura, aki átértékelte az életét, míg távol kellett lennie a megszokot életétől.

A fiatal táncosnő ritkán beszél a magánéletéről, mostanában azonban egyre nyitottabb, barátja után a családját is megmutatta követőinek anyáknapja alkalmából, pontosabban a testvérét és az édesanyját, az utóbbi láttán azonban sokan ledöbbentek és nem akartak hinni a szemüknek. Többen is azt írták, hogy egyszerűen képtelenek elhinni, hogy valóban Lissák Laura édesanyja látható a fotókon, hiszen szinte egy idősnek tűnik a lányával, volt, aki testvéreknek hitte őket.

Anyukád olyan, mintha veled egyidős lenne!

- írta valaki a hozzászólásában.

"Anyukátok olyan, mintha a testvéretek lenne!" - írta egy másik követője, de özönlöttek a hasonló hozzászólások a közös anya-lánya fotó alatt.

A képek között lapozhat: