Felismerhetetlen a magyar tévézők egykori kedvence, MacGyver - így néz ki manapság

1985 és 1992 közt futott a MacGyver, Richard Dean Anderson főszereplésével, 139 részben alakította a főhőst. Itthon is óriási siker lett, hét évadon keresztül ment, Anderson azonban aligha bánja, hogy véget ért: a finálé idején úgy nyilatkozott, hét évet töltött egy virtuális térben, közben szinte egyáltalán nem volt saját élete.

Az amerikaiak még a kétezres években is MacGyvert tartották a legtökösebb akcióhősnek. Egy 2007-es közvélemény-kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy az emberek egy katasztrófahelyzet (hurrikán, földrengés vagy akár atomtámadás) során kire bíznák az életüket a fiktív hősök közül: a több mint ezer válaszadó 27 százaléka MacGyvert választotta, aki ezzel Indiana Jonest (16%), John McClane-t (14%) és Jack Bauert (7%) is maga mögé utasította, utóbbi pedig a 24 című sorozatban sokszor megmentette az országát.

A Looper szerint nem az okozta a széria végzetét, ami a legtöbb esetben végez a sorozatokkal, azaz nem a nézettségromlás volt az ok. A lap szerint kultsorozat lett a MacGyver, és még mehetett volna tovább a számok alapján, de váratlanul eltűnt 1992 tavaszán az ABC-ről. Mi lehetett a valódi ok?

A válasz röviden annyi, hogy a főszereplőnek elege lett, és a stáb nagy része is úgy érezte, hogy túl van a csúcson a széria, elérkezett a természetes vég. Egy 1997-es interjúban Richard Dean Anderson őszintén elmondta, hogy akkorra jutott el odáig a legtöbb készítő, hogy továbblépjen, új projekt után nézzen. Mint mesélte, ő addigra már nagyon elfáradt a sorozat forgatása során.

Richard Dean Anderson 1977-ben a General Hospital sorozatban tűnt fel, rengeteg részben játszott, majd Seven Brides for Seven Brothers és az Emerald Point N.A.S. sorozatokban is léthatták a nézők. A MacGyverrel aztán tényleg befutott, ebből később készült pár tévéfilm is (Az Atlantisz elveszett kincse, Az utolsó ítélet), majd újabb sorozatok jöttek (Vírus a 66-os járaton, Legend). Richard Dean Anderson a Csillagkapu 177 részében volt főszereplő, mint Jack O'Neill.

