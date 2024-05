Bikiniben fotózták Magyarország Szépét - képek

Hacsi Bogi márciusban tért haza a Miss Word döntőjéről, ahol ugyan nem jutott a legjobbak közép, de kiválóan teljesített a sportversenyeken és a talent alversenyen is az élmezőnyben végzett. "Az elmúlt három hét, ami mögöttem van, rengeteg izgalommal és kihívással volt teli. Nagyon élveztem, hogy először életemben ennyi ember előtt kellett beszédét tartanom, egy óriási színpadon állhattam együtt csodás nőkkel, sportoltam, tanultam, fejlődtem" - mondta az indiai kalandok után a magyar szépségkirálynő.

Bekerült a Sport Top csapatba, hokiban első lett és futásban is kiemelkedő helyezést ért el, a Talent alversenyen pedig a top 14-i jutott táncelőadásával. Utóbbiról azt mondta, számára ez volt a legkiemelkedőbb eredmény mind közül.

Hacsi Bogi

Fotó: https://www.instagram.com/hacsibogi/

"Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, hiszen minden alkalommal száz százalékot nyújtottam és erre büszke vagyok. Van, hogy nem úgy alakulnak az eredmények, ahogy szeretnénk, de hálás vagyok az élményért és a tapasztalatokért, amiket magammal viszek" - jegyezte meg.

Idén is lesz Magyarország Szépe

Idén ismét megrendezik Magyarország legrangosabb szépségversenyét, a Miss World Hungaryt, aminek idén is a közmédia ad otthont. A győztes a dicsőség mellett lehetőséget kap arra, hogy egy éven keresztül viselje a Magyarország Szépe címet és képviselje hazánkat a nemzetközi világdöntőn. Rendkívül fontos, hogy a győztes jó kommunikáljon angol nyelven is és magabiztosan tudja bemutatni az általa választott és támogatott jószolgálati ügyet. Itt nézhet képgalériát a mai válogatóról, ahol természetesen a zsűritagok mellett megjelent Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata is, akik a Miss World Hungary hazai jogtulajdonosai.