Újabb drámai részleteket árult el kapcsolatukról Marics Peti új barátnője

Megcsalással vádolják a fiatal magyar énekesnőt, aki a napokban kapott hideget és meleget azok után, hogy többen is látni vélték Marics Peti társaságában, miközben vőlegénye van. A történet egyre bonyolódott, amikor a vőlegény is megszólalt a dologról, hirtelen sem Marics Peti, sem ő nem tudtak reagálni a róluk szóló pletykákra. Binhky korábban az Instagramon írt üzenetet, de most egy interjúban is tisztázta a helyzetet.

Mint írtuk, Marics Petit és Bihnkyt állítólag együtt látta több szemtanú is, amint kettesben sétálgatnak egy plázában. Akik ismerik a fiatal énekesnőt, rögtön felháborodtak a dolgon, ugyanis régóta komoly kapcsolata volt, sőt, jegyben járt a férfival. Azóta egyre szövevényesebb a történet, először Marics, majd az énekesnő is cáfolni próbálta a pletykákat, de nem sok sikerrel. Fotó: Marics Peti / Instagram A helyzetet bonyolította, hogy állítólag az énekesnő vőlegénye is megszólalt a megcsalásról, aki az ellenkezőjét állítja annak, amit ők. Sajnos igaz! A kedves menyasszonyom és Peti összejöttek a hátam mögött csúnyán. Nekem nem szólva, hónapok óta csinálják - osztotta meg a férfi az Instagram-oldalán, ám azóta már eltűnt ez a komment, ami Binkhy állításai szerint csak egy hamis hozzászólás, amit valaki a volt párja nevét felhasználva tett közzé, hogy őt rossz színben tüntesse fel. Binhky a hirtelen támadások, kritikák és megkeresések miatt ekkor úgy érezte, hogy jobb, ha privátra állítja a közösségi fiókját, hátha elül a vihar körülötte, de nem így történt. A mai napon visszaállította a közösségi oldalát és közzétett egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzést, amiben tisztázni próbálta a helyzetet, és újra elmondta, hogy nincs közte és ValMar énekese között semmilyen romantikus kapcsolat. Követjük egymást Instagramon, ez igaz, de ebből nem kell semmilyen következtetést levonni. A hírnek semmilyen alapja nincs, nem vagyunk együtt Petivel, nincs köztünk semmi és még csak nem is találkoztunk. Ha találkoztunk volna, biztos készült volna fotó rólunk. Amikor látni véltek bennünket Bécsben, Peti megkeresett, mert azt hitte, hogy találkoztam valakivel, aki hasonlít rá. Én leírtam neki, hogy ugyanezt hittem: hogy biztos ő találkozott valami ázsiai lánnyal, akivel összekeverhettek engem. De egyikünkkel sem történt hasonló, sőt nem jártunk Bécsben sem. Többen alá tudják támasztani, hogy Magyarországon voltam az említett időszakban, Marics Peti pedig az Insta sztorija alapján Rómában volt ekkor" - magyarázta a 25 éves énekesnő arról, hogy mi lehetett a félreértés alapja, hiszen sokan észrevették, hogy nemrég kezdték követni egymást Marics Petivel. Binhky elmondta, hogy nem az fáj számára a legjobban, hogy hűtlenséggel vádolják, és hamis híreket terjesztenek róla, hanem az, hogy visszaéltek a volt barátja nevével, és így kellett kiderüljön az, hogy hosszú kapcsolatuk véget ért és felbontották a jegyességüket. Binhky örül, hogy tisztázhatja a helyzetet. Tagadja, hogy romantikus kapcsolatban állna Marics Petivel

Fotó: Binhky Instagram "Az esik a legrosszabbul, hogy a vőlegényem nevében szerkesztettek olyan hozzászólást, amit nyilvánvalóan nem ő írt. Ezzel a megfogalmazással, tele nevetséges helyesírási hibával, egy értelmes felnőtt ember rájöhet, hogy ezt valószínűleg egy kislány írta, nem pedig egy 27 éves, orvosi egyetemet végzett férfi. Ő egyébként is privátban él, nem használja az Intagramot és semmilyen közösségi felületet sem... 11 év után januárban szakítottunk. Nem csaltam meg és nem is jöttem össze mással, nem harmadik fél miatt szakítottunk, ennek teljesen más oka volt, sajnos így alakult - zárta gondolatait a Bors érdeklődésére Binhky, aki örült annak, hogy tisztázhatja ezt a kellemetlen helyzetet.