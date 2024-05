Megszólalt a megcsalásról a Marics Petivel összehozott énekesnő

Megszólalt a Binhky néven ismert énekesnő és influenszer, aki mostanában azzal vált ismertté, hogy összehozták Marics Petivel: a lány állítólag a vőlegényét is megcsalta az énekessel, sőt miatta vetett véget a kapcsolatnak.

Binhky új Instagram-sztorijában reagált a pletykára:

Nem vagyunk együtt Marics Petivel.

A vőlegényemmel pedig januárban mentünk szét, viszont a szakítás oka nem az én hűtlenségem volt" – írta.

Binhky posztja

Fotó: Instagram/Binhky

A pletyka az után indult el, hogy a Reddit kommentelői együtt látták Marics Petit és Binhkyt. Az eredeti informátor szerint a fiatalok egy plázában sétálgattak – miután a nő épp szakított a vőlegényével: közös képeik eltűntek a közösségi oldalakról, majd azonnal be is jelölték egymást Mariccsal. Később egy másik internetező is jelezte, hogy látta őket kettesben andalogni.

Aztán a sztori harmadik szereplője, az elhagyott vőlegény is elmondta, szerinte mi történt. "Sajnos igaz! A kedves menyasszonyom és Peti összejöttek a hátam mögött csúnyán. Nekem nem szólva, hónapok óta csinálják" – ez a komment jelent meg egy közösségi oldalon, de azóta eltűnt, Binhky pedig azt állította, hogy valaki szórakozásból adta ki magát a vőlegényének, és a hozzászólást nem is a volt párja írta.

Mit mondott az ügyről Marics Peti?

Marics Peti elég sokáig csendben maradt, egy ideig semmivel nem reagált a megcsalással kapcsolatos pletykára. A napokban azonban ő is megszólalt, az Instagram-oldalára töltött fel egy beszélgetést, ami az eset kapcsán közte és az énekesnő közt zajlott. Az üzenetekből az jött le, hogy a két fiatal nem értette, miből robbant ki a botrány:

a beszélgetés szerint mindkettőjüket meglepte az egész történet.

Ezzel Marics is azt próbálta bizonyítani, hogy semmi nem igaz azokból a hírekből, amelyek róla és az énekesnőről szólnak.

Marics Instagram-sztorijában olvasható volt, ahogy Binhky azt állította, a vőlegénye üzenetét is megszerkesztették, majd annyit tett hozzá: "Nem értem, miért hiszik el az emberek, akkora droidok". Hogy ki is pontosan Binhky, arról itt olvashat hosszabban.