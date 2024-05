Marics Peti elszólta magát

Marics Peti elszólhatta magát egy friss rádióinterjúban, a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film kapcsán ugyanis a magánéletéről is ejtett néhány szót Abaházi Csabának.

"Nagyon messze elkanyarodtunk a filmtől, nem tudom, hogy érdekes-e ez itt" – mondta egy ponton Marics Peti, mire a műsorvezető jelezte neki, hogy nyugodtan beszélhet a magánéletéről. Ekkor kezdett bele az énekes, a mondata vége azonban nevetésbe fulladt – vagyis egyáltalán nem biztos, hogy komolyan is gondolta, amit mondott.

Van egy csaj... Huszonnégy éves... Nagyon jó..."

– magyarázta Marics Peti, ami a Bors szerint aligha lehet véletlen, hisz a vele hírbe hozott énekesnő, Binhky is éppen ennyi idős.

Mit mond Binhky?

Más kérdés, hogy Binhky pont a lapnak nyilatkozott arról, hogy nincsenek együtt Marics Petivel, miután egy Instagram-sztoriban is ugyanezt közölte. "Követjük egymást Instagramon, ez igaz, de ebből nem kell semmilyen következtetést levonni. A hírnek semmilyen alapja nincs, nem vagyunk együtt Petivel, nincs köztünk semmi, és még csak nem is találkoztunk. Ha találkoztunk volna, biztos készült volna fotó rólunk" – magyarázta.

Korábban Marics is igyekezett tisztázni, hogy Binhkyvel nincs köztük semmi: az Instagram-oldalára töltött fel egy beszélgetést, ami az eset kapcsán közte és az énekesnő közt zajlott. Az üzenetekből az jött le, hogy a két fiatal nem értette, miből robbant ki a botrány, a beszélgetés szerint mindkettőjüket meglepte az egész történet.

Honnan indult a pletyka?

A pletyka az után indult el, hogy a Reddit kommentelői együtt látták Marics Petit és Binhkyt. Az eredeti informátor szerint a fiatalok egy plázában sétálgattak – miután a nő épp szakított a vőlegényével: közös képeik eltűntek a közösségi oldalakról, majd azonnal be is jelölték egymást Mariccsal. Később egy másik internetező is jelezte, hogy látta őket kettesben andalogni.

Aztán a sztori harmadik szereplője, az elhagyott vőlegény is elmondta, szerinte mi történt.

Sajnos igaz! A kedves menyasszonyom és Peti összejöttek a hátam mögött csúnyán.

Nekem nem szólva, hónapok óta csinálják" – ez a komment jelent meg egy közösségi oldalon, de azóta eltűnt, Binhky pedig azt állította, hogy valaki szórakozásból adta ki magát a vőlegényének, és a hozzászólást nem is a volt párja írta.

