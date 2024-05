Kiderült, hová tűnt a Megasztár énekesnője

Talán emlékeznek még a nézők Lakatos Yvette-re, aki még tinédzserként tűnt fel a Megasztár ötödik évadában 2010-ben. Az énekesnő azóta családanya lett, jelenleg Kanadában, Vancouverben élnek a férjével és a kisfiával – egy friss interjúban viszont azt is felelevenítette, mi történt vele közvetlenül a tehetségkutató után.

"Nyilván egy elég fontos része volt az életemnek a Mega­sztár. Úgy gondolok rá, hogy igazából most nem lennék ott, ahol vagyok, ha nem veszek részt benne. A mai napig vissza szoktuk nézni a videókat, és összességében pozitív élmény volt számomra, úgymond a karrierem kezdete.

Mivel elég fiatal voltam, így nem volt egyszerű a műsor után, elég sok hibába belebotlottam.

Voltam egy megasztáros társammal, Giorgióval zenélni hajón, ami nagyon szép emlék számomra. Egyébként Boogie is a zenekarunk tagja volt. Zenéltem különböző ismert előadókkal, de valahogy nem igazán indult be a karrierem annyira, amennyire szerettem volna. Valószínűleg ezért is döntöttem úgy, hogy elköltözöm" – magyarázta a Story magazinnak.

"A szüleim már két éve kint éltek Kanadában, amikor úgy döntöttem, friss kezdetre van szükségem, és azt hiszem, ez volt a legjobb, amit tehettem, hiszen megismertem a férjem, és családot alapítottunk. Az anyaság a legszebb dolog, ami valaha történt velem. Értelmet adott az életemnek, ezt kerestem már nagyon régóta.

Rájöttem, hogy nem vágyom a nagy hírnévre.

Ha úgy adódik, örülök neki, de nem ez a fő cél, hanem a családom az első. Leginkább Dávid, Reni, Andris, Giorgio és Gigi, akikkel tartom a kapcsolatot, de jó lenne újra látni mindenkit" – tette hozzá Lakatos Yvette, akit 2021-ben jegyeztek el, a gyereke a következő év elején született.

Az énekesnő egyébként a középmezőnyig menetelt a 2010-es Megasztárban, éppen az emlegetett Giorgio ellenében esett ki duettek során. Az akkori szériát az Yvette által szintén említett Tolvai Reni nyerte, Kökény Attila és Szíj Melinda lettek még dobogósok.

A tehetségkutató műsor ősszel visszatér a TV2 képernyőjére, erről itt olvashat hosszabban – de ha inkább tovább nosztalgiázna, ide kattintson!