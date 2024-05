Különleges személynek üzent Rúzsa Magdi: Büszke vagyok rád kicsi lány!

Rúzsa Magdi élete örökre megváltozott, amikor 2005-ben úgy döntött, szerencsét próbál a TV2 legendás tehetségkutatójában, a Megasztárban. Az énekesnő a harmadik szériának a győztese volt pontosan 18 évvel ezelőtt, május 20-án, amit egy új születésnapjának tart. Az azóta háromgyerekes édesnya most megható üzenetet fogalmazott meg egykori önmagának, és a győzelem pillanatában készült fotókkal emlékezett vissza a nagy napra.

18 éve ezen a napon... Ma van a szülinapom. Büszke vagyok rád kicsi lány! Megcsináltad!

- írta a lapozható galéria mellé Rúzsa Magdi, akinek egyébként november végén van a születésnapja, de karrierjét és mai életét tekintve a tehetségkutatónak és győzelmének köszönheti, hogy elérte az álmait, hiszen ekkor kezdődött az új élete.

A 38 éves énekesnő az egyik legnépszerűbb Megasztár-győztes a mai napig, rendkívül sikeres a szakmájában, emelett hármas ikreit is neveli, akiknek 2022 februárjában adott életet. Családja mellett is nagyon komolyan veszi a karrierjét, nemsokkal gyerekei születése után máris a színpadon állt, azóta is folyton koncertezik, de saját bevallása szerint sokat segít neki a férje és a családtagok is.

A TV2 tehetségkutatójának Rúzsa Magdin kívül is rengeteg sikeres és tehetséges zenészt köszöhet a hazai könnyűzene, sokan a legnagyobb előadókká váltak az elmúlt években. Persze vannak olyanok is, akiknek nem sikerült itthon karriert építeni és eltűntek a nyilvánosság elől. Többek között Megasztárból indult Dér Heni, Gáspár Laci, Molnár Ferenc Caramel, Király Viktor, Radics Gigi, Tóth Vera és húga, Tóth Gabi és még nagyon sok hazai előadó.

A Megasztár első szériájának versenyzői, az évadot Tóth Vera nyerte meg

Fotó: TV2 / TV2

Ezért sem véletlen, hogy hosszú évek kihagyása után úgy döntött a TV2, hogy újra visszatér a sikeres formátum, ősztől jön a Megasztár következő évada, amit már sokan nagyon várnak. Még februárban, egy online videóban jelentette be a TV2 Csoport vezérigazgatója és Till Attila, hogy több, mint tíz év után, rekordnyereménnyel tér vissza a képernyőre a legendás Megasztár! A műsor 7. évadának győztesére minden eddiginél nagyobb pénznyeremény vár vár: 40 millió forint, továbbá egy Los Angeles-i dalfelvétel és egy videoklip is.