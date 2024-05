86 évesen meghalt Duane Eddy, a rock and roll egyik atyja, a twang hangzás megteremtője.

Duane Eddy nemcsak dalaival, de technikájával is kiemelkedett az ötvenes, hatvanas évek gitárkorszakából. A hangszerét eleve mélyebbre hangolta, de ő használt először visszhangosítót is, ennek eredménye lett a jellegzetes twang hangzás.

A zenész még húszéves sem volt, amikor már a Rebels nevű zenekarban játszott, Lee Hazlewood fedezte egyébként fel. Az ő produceri közreműködésével Duane Eddy és rock and roll együttese első slágere az 1958-as Rebel-'Rouser lett, amely az Egyesült Államokban a hatodik helyig jutott a Billboard Hot 100-as slágerlistán, de az újabb generációk is ismerhetik például a Forrest Gumpból.

Duane Eddy más híres számai voltak például a Peter Gunn vagy a Because They're Young. Instrumentális korszaka után a Rebellettes nevű női kórussal dolgozott – velük készítette a (Dance with the) Guitar Mant vagy a Boss Guitart –, majd a country felé fordult.

1987-ben így is a legjobb instrumentális rockelőadóként kapott Grammy-díjat, 1994-ben pedig a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is beiktatták.

100 millió lemezt adott el világszerte

Már 1963-ra 12 millió lemezt adott el, a pályafutása alatt összesen 100 milliót is világszerte – miközben rengeteg zenészre volt hatással. Többek között Bruce Springsteen vagy John Fogerty is emlegette a példaképei között, pályafutása során pedig olyanokkal dolgozott együtt, mint George Harrison, Paul McCartney, Ry Cooder, Dean Martin vagy Nancy Sinatra.

"Amikor olyan emberek, mint Bruce Springsteen vagy John Fogerty azt mondják, hogy nagy hatással voltam rájuk, az egy nagy előnye és jutalma annak, amit csináltam, többet ér számomra, mint a pénz és a hírnév" – nyilatkozta Duane Eddy a BBC-nek 2011-ben, és ez a szerénység egész életében jellemző volt rá.

"Ő volt az első rock and roll gitáristen, egy igazán szerény és hihetetlen emberi lény. Nagyon fog hiányozni" – mondta a zenész halálakor a sajtósa a Varietynek.