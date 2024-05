Meghalt a zenész, aki nélkül talán a Beatlest sem ismernénk

86 évesen meghalt Frank Ifield, aki brit születésű ausztrál zenészként először Ausztráliában, majd Nagy-Britanniában vált ismertté az ötvenes, hatvanas években.

1959-ben költözött vissza Londonba, és a következő években több dala is óriási siker lett: az I Remember You, a Lovesick Blues, a The Wayward Wind és a Confessin' That I Love You is első lett a brit slágerlistán.

Frank Ifield legalább 25 stúdiólemezt kiadott a pályája során, és nélküle a Beatles karrierje is másként indult volna, hisz

John Lennonék először Ifield előzenekaraként indultak brit turnéra a kezdeti liverpooli fellépések után.

A zenekar ismert menedzsere, Brian Epstein maga beszélt Frank Ifielddel, akinek tetszett a fiatalok játéka, és 1963-as turnéjára magával vitte a Beatlest – akik akkor még ingyen játszottak a sztár előtt.