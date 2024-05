Megmutatta hatalmas hasát a Megasztárban 11 évesen megismert Patai Anna

Márciusban jelentette be, hogy első gyermekét hordja a szíve alatt Patai Anna énekes, rádiós műsorvezető. Férjével a gimnáziumban találtak egymásra, és korán eldöntötték: fiatalon szeretnének szülővé válni. A Ridikül vendégeként A Dal 2024-ben is versenyző énekesnő elmondta, szeretné, ha a baba édesapja végig mellette lenne a szülésnél.

Most újabb képpel jelentkezett, melyen jól látszik, milyen hatalmas már a hasa. "Most már a 25. hétben járunk. Kis pocaklakónk fejlődik, növekszik! Én is meglepődök,hogy pár nap elteltével mennyire nagyot nő a poci" - írta a fiatal tehetség a legújabb bejegyzésében.

"Nagyon jól érzem magam, szerencsére ebben a szakaszban is minden a legnagyobb rendben van. Már azért szépen elkezdett növekedni a pocakom, úgyhogy nagyon cuki. Nagyon boldogok vagyunk, és ez egy csodálatos időszak nekünk. Hála istennek semmilyen rosszulléttel nem küzdök, és nem is küzdöttem, úgyhogy én a szerencsés kismamák közé tartozom.

Nagyon energikus vagyok, szokták mondani, hogy a második trimeszterben újra erőre kapnak a kismamák, és ez tényleg így van

- mesélte lelkesen a Megasztár egykori felfedezettje, aki a terhessége alatt olyan ételt is megkívánt, amit ezelőtt ritkán fogyasztott.

"Ami számomra újdonság, az a tonhal. Eddig nem igazán ettem tonhalat, nem mondom, hogy soha, de nem tartozott a kedvenceim közé. Így a második trimeszterben, viszont nagyon sokat eszem, mert nagyon jól esik.

Bár szívesen ennék kaviárt vagy rákot is, de arra azt mondják, hogy nem szabad, úgyhogy ezekkel megvárom, hogy megérkezzen a pici

- árulta el.

Korábban kifejtette, hogy a szülésig dolgozni fog, ugyanis rengeteg fellépése van, sűrűek a mindennapjai.

Aktívan telnek a napjaim, születnek az új dalok, rádióban műsort vezetek, fellépni is megyek, például már a jövő héten.

Viszont arra is figyelek, hogy pihenjek. Mindig hagyok rá időt, hogy délután szusszanjak egyet, és feltöltődjek energiával. Jól bírom a fellépéseket, oké, hogy látszik a pocakom, de még nem olyan hatalmas. Tényleg jól érzem magam, és ezeket örömmel vállalom el - nyilatkozta korábban.