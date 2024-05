Áttetsző felsőben mutogatja hatalmas melleit Metzker Viki - kép

Metzker Viki büszke az alakjára, ezért mikor alkalma nyílik rá, előszeretettel mutogatja formás, kerek fenekét vagy hatalmas melleit. A DJ és egykori playmate a Playboy címlapján is szerepelt, sőt még Hugh Hefner híres villájában és Las Vegas-i klubjában is megfordult.

A zenésztől nem áll távol, hogy merész, szexi, bikinis képeket osszon meg a közösségi oldalán, aminek csak követői örülnek jobban. A jó idő közeledtével Metzker Viki is levetkőzött: egy áttetsző felsőben mutogatta hatalmas, kerek melleit.

Nagyon szexi vagy Viki, imádlak

- olvasható egy hozzászólás.

"Bomba vagy" - bókolt neki egy férfi.

Te szép!

- írta kolléganője, Dukai Regina.

Két éve volt az esküvője

2022-ben házasodott össze Metzker Viki és Ferenczei Gábor, aki Gaben néven szerepel a BSW együttesben. Az esküvőről a feleség több fotót is mutatott az Instagram-oldalán, melyet akkor két óra alatt több mint 25 ezren kedveltek.

DJ-ként is sikeres

Metzker is befutott a klubokban. 20 évesen adta ki első mixét, 2009-ben legjobb fiatal DJ-nek választották, 2015-ben pedig egyenesen ő lett a legjobb a magyar DJ Szövetségnél - ő nyert közönségszavazatokkal. Ő is zenélt rengeteg európai országban, de kapott munkát amerikai, kínai, orosz, dubaji, japán, dél-koreai és ausztrál klubban is.

2009-ben arról írtak a lapok, hogy Hugh Hefner, a Playboy alapítója és tulajdonosa a playmate-ből lett DJ-t korábban meghívta exkluzív partijai egyikére, később pedig saját klubjában zenélhetett. „Fantasztikusan éreztem magam... Olyan hírességek voltak ott, mint Ashley Olsen és Tara Reid színésznők, vagy Bridgette Marquardt Playboy-modell, Hugh Hefner egykori barátnője.

"A csodálatos élmények mellett sajnos kellemetlenségek is értek.

A fellépésem előtt négy órával érkeztünk a helyszínre, és a bőröndöm eltűnt, benne a lemezekkel, minden felszerelésemmel és a ruhámmal.

Még szerencse, hogy a barátnőmmel mentem, aki adott ruhát, a zenéket pedig az internetről töltögettem le” - mondta akkor.