Mikes Anna: Magyarország-rajongó vagyok: imádom a hazámat és szép életem van itthon

Nagyon jó itthon lenni, egyébként is Magyarország rajongó vagyok: imádom a hazámat és szép életem van itthon. Annyira rendben van minden körülöttem, jó visszajönni ebbe a nyugalomba. Nagyon hiányzott a tánciskolám, a tanítványaim, nagyon vártak engem és én is őket. A családom és a barátaim elképesztő szeretetközeget adnak nekem, most az időmenedzsment okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a munka mellett hogyan tudok a szeretteimmel találkozni és mindenkivel elegendő időt eltölteni.