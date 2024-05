Ilyen volt a Stranger Things fiatal színésznőjének titkos esküvője - videó

A húszéves Millie Bobby Brown és a huszonkét éves Jake Bongiovi a múlt hétvégén a legnagyobb titokban házasodtak össze a tavaly áprilisi eljegyzésüket követően. Az esküvő valóban szűkkörű volt, szinte semmit sem lehetett tudni róla. Valószínűleg közrejátszott az is, hogy sok támadás érte a nyilvánosság részéről a fiatal szerelmespárt, mert sokak szerint nagyon korai a házasságkötésük. A férj édesapja, Jon Bon Jovi korábban is kiállt már a fiatalok mellett, hiszen feleségével ő is hasonló módon ismerkedett meg, házasságuk mégis 35 éve töretlen és négy gyerekük született.

Most az örömapa megtörte a csendet fia és a fiatal színésznő házasságkötésével kapcsolatban, és elárult egy-két részletet a titkos ceremóniáról.

Nagyszerűen érzik magukat, abszolút fantasztikusak. Nagyon szűk körű esküvő volt, a menyasszony csodaszép volt, és az az igazság, hogy Jake soha nem volt még ilyen boldog

- mondta Jon Bon Jovi a The One Show-ban, majd a véleményét is elmondta fia választottjáról és kapcsolatukról.

Love is in the air! 💍👀



Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 28, 2024

Az elmúlt évben sikerült jobban megismernem őt: nagyon keményen dolgozik, és Jake-kel közösen fejlődnek a saját tempójukban.

Amit ők most átélnek, az egy felgyorsított változata annak, amin én 40 évvel ezelőtt keresztülmentem, és úgy gondolom, hogy a családjuk támogatásával nagyszerűek lesznek együtt" - magyarázta a rocksztár, aki teljes mértékben támogatja a fiatal házasokat, és nagyon örül a boldogságuknak.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi még 2021-ben ismerkedtek meg egymással, hamarosan egy párt is alkottak. Ez év nyarán indult el a pletyka, miután a fiú megosztott egy közös fotót a fiatal színésznővel az Instagram-oldalán. Millie Bobby Brown elmondása szerint akkor még csak barátok voltak, de már ugyanabban a hónapban látták őket kézen fogva sétálni New Yorkban. A fiatalok igyekeznek óvni magánéletüket, ritkán osztanak meg kapcsolatukról információkat, eddig is szinte csak annyit lehetett tudni, hogy tavaly áprilisban jegyezték el egymást, az esküvői terveikről azóta is hallgattak.