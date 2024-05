Csipkés fehérneműben fotózták a Miss Influencer Hungary nyertesét - kép

Mint ismert, Szorcsik Viki szervező- és celebtársaival a magyar közösségi média királynőjét keresték, meg is lett Szőke Rebeka személyében. A Miss Influencer nyertese 5 millió forintot és egy luxusutazást nyert Dubajba. Több celeb is megmérettette magát a versenyen, például Opitz Barbi, Fazekas Vivien, Szarvas Andi, és Gáspár Virág. A zsűri tagja volt többek között Rubint Réka, a nemrég házasodott Vasvári Vivien és Csuti is. A második helyezett Szarvas Andi lett, Jerkovics Bogi pedig a harmadik.

"Próbálom összeszedni magam! Válaszolni fogok mindenkinek, csak most megyünk ünnepelni" - írta még korábban Szőke Rebeka közösségi oldalán, amelyről az derül ki, hogy a fiatal lány sportosságával, tudatos gondolkodásával nyerte el a zsűri tetszését.

Szőke Rebeka nemrég Balin nyaralt, ahonnan több fotót is megosztott a követőivel. Legutóbb egy fekete, csipkés fehérneműben pózolt, és mutogatta tökéletes testét.

"Gyönyörű vagy" - fűzte hozzá egy követője.

Hát erre nincsenek szavak

- jegyezte meg egy másik.

"Szexi vagy" - bókolt neki egy férfi.

Tökéletes fenekét is megmutatta

A fiatal lány gyakran mutogatja magát fehérneműben, hiányos öltözetben, vagy épp merész ruhákban. Nemrég egy videót osztott meg a közösségi oldalán, ahol egy kék bikiniben illegeti magát, formás fenekéért és hatalmas melleiért pedig majd megőrülnek a követői. "Eszméletlen jó csajnak" tartják őt a férfiak, Rebeka pedig nem szégyenlős, bármikor képes megválni a ruháitól.

Idén is lesz Miss Influenszer Hungary

Idén is megtartják a Miss Influencer Hungary nevű szépségversenyt, amelyen az ország legszebb tartalomgyártóját, influenszerét keresi a zsűri. A versenyre nemcsak rengeteg követővel rendelkező influenszerek jelentkeztek, de olyanok is, akiket már a TV2 képernyőjéről is ismerhetnek a nézők.

A Miss Influencer Hungary címre pályázik például a Házasság első látásra két szereplője, Dávid Petra és Horváth Enikő.

Az idei versenyzők között feltűnt a Nagy Ő szereplője, Kozelkin Natália is, aki Jákob Zoltánnál a második helyig jutott – ki tudja, a szépségversenyben meddig menetel.