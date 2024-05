Képeken a Miss World Hungary hihetetlenül szexi versenyzői

A mai napon került megrendezésre a Miss World Hungary idei sajtóeseménye, ahol a középmezőnybe jutott 21 legszebb lányt mutatták be a nyilvánosságnak. A lányok most a felkészítő táborban próbálnak szerencsét, ahonnan a legjobb 16 kerülhet be az élő adásba, mely a Duna TV műsorán lesz látható.

Idén ismét kezdetét veszi Magyarország legrangosabb szépségversenye, a Miss World Hungary, aminek idén is a közmédia ad otthont. A győztes a dicsőség mellett lehetőséget kap arra, hogy egy éven keresztül viselje a Magyarország Szépe címet és képviselje hazánkat a nemzetközi világdöntőn.

Rendkívül fontos, hogy a győztes jó kommunikáljon angol nyelven is és magabiztosan tudja bemutatni az általa választott és támogatott jószolgálati ügyet. A május 29-i eseményen a zsűritagok mellett Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata is részt vettek, akik a Miss World Hungary hazai jogtulajdonosai.