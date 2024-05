Friss közös fotón a Mrs. Doubtfire egykori gyereksztárjai

Bizonyára sokan emlékeznek még az 1993-as Mrs. Doubtfire-re, amelyben Robin Williams egy válófélben lévő apát játszott, aki kétségbeesésében nőnek adta ki magát – csak hogy a gyerekei nevelőnője lehessen, és így minél több időt tölthessen velük.

A trükk annyira jól sikerült, hogy a gyerekek csak nagy sokára ismerték fel az apjukat – amit egyébként el is lehetett hinni, hisz egyrészt Williams karakterét is maszkmester testvére segítette, másrészt a film is megkapta a legjobb sminknek járó Oscar-díjat.

A történet szerint a 14, 12 és 5 éves gyerekeket Lisa Jakub, Matthew Lawrence és Mara Wilson játszották, akik a jelek szerint még most, több mint 30 év elteltével is tartják a kapcsolatot.

Olyan vicces, hogy ugyanazon a héten, amikor San Franciscóban jártam, újra találkoztam a Doubtfire testvéreimmel is. Mindig nagy öröm látni őket!"

– írta egy friss közös fotójuk mellé az Instagramon a "legkisebb", a Natalie-t játszó Mara Wilson.

Csak emlékeztetőül, az egykori gyerekszínészek a Mrs. Doubtfire-ben még így néztek ki a nőnek öltözött Robin Williamsszel és a filmbeli édesanyjukkal, Sally Fielddel:

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Blue Wolf Productions

