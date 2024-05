Majd kiesnek Nádai Anikó hatalmas mellei a falatnyi bikinifelsőből - kép

Az egykori valóságshow-szereplő 2008-ban tűnt fel először a képernyőn. Bár szegény körülmények között élt régen, de mára ez megváltozott, így a pénze egy részét arra költötte, hogy megcsináltassa testén azokat a részeket, melyekkel elégedetlenvolt. Nádai egyértelműen több beavatkozáson is átesett az utóbbi időben, sokan meg is jegyezték számára, hogy már egyáltalán nem hasonlít egykori önmagára, de őt ez egyáltalán nem zavarja.

Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter két év után sem házasodtak össze

Fotó: Nádai Anikó Instagram

Nádai ma már két kisfiú édesanyja, első gyereke apja, Kovács Dániel, akivel 2013-tól 2017-ig éltek együtt, de sosem házasodtak össze, vele is realitykben ismerkedett össze. Később, pár sikertelen kapcsolat után rátalált a nagy szerelem Weisz Fanni volt férje, Hajmásy Péter személyében, aki 2022 év elején megkérte az egykori valóságshow-szereplő kezét, nem sokkal később kiderült, hogy közös gyerekükkel várandós, és a kis Alex is hamarosan kétéves lesz.

Időközben azt is elhatározták, hogy megválnak a nemrég felújított házuktól, mert Nádai elmondása szerint kicsi volt számukra, ezért építkezésbe kezdtek, hogy felépítsék új álomotthonukat, de arról utoljára februárban adott hírt, valószínűleg nem egyhamar lesz készen az új házuk. Talán emiatt is halogatják folyton az esküvőt Hajmásy Péterrel, akivel két éve jegyben járnak.

Azonban utazásra szakítottak időt, idén már másodjára jártak Dubajban, először csak kettesben, azonban nemrég a gyerekeket is magukkal vitték, hogy megmutassák nekik is a várost, amit annyira szeretnek. Nádai jó pár képpel dicsekedett az ottlétük során, hogy milyen fényűző életmódot élnek az ottlétük alatt, és természetesen a merész fotók sem maradtak el a nyaralásról.

Nádai Anikó állításai szerint elégedett az életéve, azonban a külsejével kapcsolatban mindig vannak fenntartásai. Már a követőinek is feltűnt, hogy egyre furcsábban néz ki legújabb fotóin, és talán túlzásba vitte a plasztikai beavatkozásokat. A mellműtétjéről sem beszélt hosszú évekig, majd amikor gondjai adódtak, elismerte, hogy valóban szilikont ültettek be neki, majd azt is elmondta, hogy akkoriban beteg lett miatta.

Most úgy tűnik, nem bánta meg a beavatkozást, hiszen büszkén mutogatta falatnyi bikinifelsőjében hatalmas melleit, miközben épp egy hajókiránduláson vettek részt.