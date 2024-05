Igazi álomnő és imád vetkőzni a Netflix fiatal spanyol sztárja - szexi képek

A szexi spanyol színésznő, Begoña Vargas 1999. december 18-án született Madridban, de fiatal kora ellenére már most is nagyon sikeres. Vargas tízévesen kezdte meg tanulmányait egy Loeches nevű tánciskolában, majd a színészettel is komolyabban elkezdett foglalkozni és fejleszteni a képességeit. Ugyanekkor már vendégszerepelt a Kórházi történetek című sorozatban, majd a Paquita Salasban is feltűnt, de a televíziós áttörést a Más szemszögből című sorozatban érte el. Ezt követően már főszerepeket is kapott, először a Boca Norte, majd a Nyílt tenger című sorozatban.