Tizenkét héttel ezelőtt indult az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több, mint húsz országában további 70 évadot megélt tehetségkutató valóságshow, a Next Top Model Hungary, ahol a modelljelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kellett bizonyítaniuk rátermettségüket.

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük van, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négytagú szakmai zsűrijét, azaz Axente Vanessát, Tomán Szabinát, Merő Pétert és Tombor Zoltánt, akik eldöntik, hogy ki az, aki esélyes a végső győzelemre.

A négy legjobb versenyző küzd a döntőben

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük volt, hogy sikerrel vegyék az akadályokat. A vasárnapi döntőben a legjobb négy lánynak, Czibolya Nikinek, Kouyaté Hawának, Mészáros Lilinek és Vidéki Vivinek van lehetősége, hogy meggyőze a Next Top Model Hungary szakmai zsűrijét, hogy ő a legjobb. A döntősöket a világhírű divatfotós, fotóművész, Tombor Zoltán, a zsűri oszlopos tagja kapja lencsevégre.

Korábbi versenyzők is visszatérnek



A fotózáson túl több különleges catwalk is vár a lányokra. Visszatérnek a négy döntős mellé a kifutóra a korábban kiesett versenyzők, akik Merő Péter ruhakölteményeiben vonulnak végig a Next Top Model Hungary stúdiójában.

A négy döntős lányt a Dancing with the Stars profi táncosai, Hegyes Berci, Baranya Dávid és Suti Andris is megpörgeti a kifutón. Emellett színpadra lép a Next Top Model Hungary döntőjében Király Viktor és DR BRS is.

Hatalmas a tét

Vasárnap este a tét hatalmas, hiszen a Next Top Model Hungary győztese elnyeri a Magyarország Következő Top Modellje címet, vele együtt 10 millió forintot, valamint két évre szóló exkluzív modellszerződéssel lesz gazdagabb Magyarország egyik legnevesebb modellügynöksége, az Icon Modell Management jóvoltából, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta. A győztes a műsor főtámogatója, a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lehet. Ráadásul szerepel majd a JOY magazin címlapján is.



Next Top Model Hungary döntő – június 2., vasárnap 20:00 – TV2.