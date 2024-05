Elképesztően nehéz feladatot kaptak a Next Top Model Hungary gyönyörű szereplői

A Next Top Model Hungary következő adásában Ausztriába utaznak a Next Top Model Hungary szereplői, akik kemény és viszontagságos körülmények között kellett teljesítsék a fotózást. Nemcsak a lányoknak, hanem a stábnak és a zsűrinek is helyt kellett állnia a festői szépségű, de annál zordabb forgatási viszonyok között, amiről pár kulisszatitkot elárult a csatorna.

Egyre fokozódik a feszültség a Next Top Model Hungary műsorában, ahol a még versenyben maradt lányok napról napra érzik, hogy egyre közelebb a végső cél. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett, többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztesre, aki a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is. Így a versenyhelyzetből, és az egyre nehezedő feladatokból adódóan jellemző a folyamatos veszekedés, rivalizálás a modellek között, akik most az egyik legnehezebb fotózásra utaztak Ausztriába.

Hegyek és gleccserek közt forgattak

A következő epizódot Tirolban forgatták, St. Leonhard Im Pilztal településen, ami a túrázók, síelők, hegymászók közkedvelt régiója Ausztriában. Hosszas keresés után találták meg a forgatáshoz a legmegfelelőbb helyszínt, mert egy igazán egyedülálló fotózást szerettek volna a havas tájon, hegyek és gleccserek között.

Az is fontos szempont volt számukra, hogy megoldható legyen a stáb és a forgatáshoz szükséges technikai berendezések szállítása és felépítése, de a körültekintés ellenére is akadtak nehézségeik.

A forgatás az utazással együtt öt napig tartott, ráadásul a hatalmas stáb és a felszerelések szállítása is kihívást jelentett számukra, hiszen a hegyekbe kellett feljuttatni több mint ötven főt, ezenkívül a felszereléseket, technikai eszközöket is, melyekre szükségük volt a forgatáshoz.

Ezért csak több busszal tudták megoldani, hogy minden szereplő, a zsűri, a műsorvezető, a stáb, a rengeteg technikai felszerelés eljusson a helyszínre, ráadásul a folyamatos hideg is megnehezítette a dolgukat.