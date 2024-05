Félmeztelen fotóval üzent a Next Top Model Hungary kiesője a zsűrinek

Jövő vasárnap este véget ér a Next Top Model Hungary, a fináléba négyen jutottak be, közülük kerül majd ki a győztes. Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én került először adásba a Next Top Model Hungary, ami azóta minden héten vasárnap este, főműsoridőben, azaz 20 órától látható a TV2 műsorán. Az eredeti formátum az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot élt meg. A műsort a magyar tévénézők is nagyon szeretik, sokan követik hétről hétre a modellek kihívásokkal teli napjait.

Mint írtuk, hatalmas drámák, sírás, könnyek, ugyanakkor büszkeség és boldogság jellemezte a Next Top Model Hungary elődöntőjét. Az előző adásban két lány számára véget ért egy álom, könnyes szemekkel hagyták el a TV2 stúdióját. A döntő előtti héten újabb nehéz feladatokkal kellett megbirkóznia a modellkereső műsorban versenyben maradt hat lánynak. A Meglepetések hetén térképpel kellett odatalálniuk három valódi castingra, félmeztelen férfi modellekkel kellett pózolniuk, majd zavaró körülmények közt kellett fehérneműben a kifutón végigvonulniuk.

Adás végén elsőként Papp Gabit küldte el a zsűri, akiről az értékeléskor azt mondták, hogy bár mindig megcsinálja a feladatot, sokat hisztizik, ráadásul a hátán lévő tetoválások miatt nem alkalmas topmodellnek. A műsor az utolsó előtti adásban Jávori Lili számára is véget ért, így már csak négyen vannak versenyben.

„Topmodell nem lehet ennyire tetovált” – hangzott el a TV2 Next Top Model Hungary című műsorában. Az alábbi videón 3.30 körül hallható, hogy a zsűritagok szerint nem fér össze, hogy valaki modellkedik magas szinten, miközben minták díszítik (vagy épp csúfítják el) bőrét.

