Vasárnap este véget ér a Next Top Model Hungary, a fináléba négyen jutottak be, közülük kerül majd ki a győztes. Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én került először adásba a Next Top Model Hungary, ami azóta minden héten vasárnap este, főműsoridőben, azaz 20 órától látható a TV2 műsorán. Az eredeti formátum az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot élt meg. A műsort a magyar tévénézők is nagyon szeretik, sokan követik hétről hétre a modellek kihívásokkal teli napjait.

Adás végén elsőként Papp Gabit küldte el a zsűri, akiről az értékeléskor azt mondták, hogy bár mindig megcsinálja a feladatot, sokat hisztizik, ráadásul a hátán lévő tetoválások miatt nem alkalmas topmodellnek. A műsor az utolsó előtti adásban Jávori Lili számára is véget ért, így már csak négyen vannak versenyben.

Hawa, Niki, Vivi, és Mészáros Lili között dől el, hogy ki lesz a műsor győztese.

A búcsú után Jávori Lili a közösségi oldalán árulta el, hogy kiesése miatt nem csak szomorú, de mérges és csalódott is.

"Rengeteg érzelem kavarog bennem, így hogy kívülről végig néztem a kiesésem.



Még mindig nem értek sok mindent, még mindig mérges vagyok és egy kicsit csalódott.

Viszont hatalmas élmény volt ez a műsor számomra, ahol rengeteget tanulhattam magamról is közben. Amatőrként mentem be, viszont az, hogy tanulni akartam, fejlődni akartam, és nyitott voltam mindenre, felfejlesztett egy olyan szintre, ahol már nem mondom azt magamra, hogy amatőrként jöttem ki.

Igaz, a testemmel nem tudtam annyit fejlődni mint ami elvárt volt, de higgyétek el megmutatom mennyire szép, kecses és nőies tud lenni egy sportos testalkat is.

Csodás lányokat ismertem meg, köztük Mészáros Lilit, aki nélkül nem biztos, hogy ennyire stabil tudtam volna lenni lelkileg, akivel remélem egy életre szóló barátságot fogunk ápolni, akire a mai napig felnézek és imádok.



Hálás vagyok Kiss Márknak, hogy feladatról feladatra ilyen csodákat állított össze, illetve, hogy a mai napig hisz bennem és lehetőséget ad nekem.



Nem utolsó sorban, köszönöm nektek, hogy támogattatok, mellettem voltatok, hittetek bennem, és szurkoltatok nekem minden egyes vasárnap. Gyönyörű volt ezt látni. Hálás vagyok nektek" - árulta el.