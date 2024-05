Életveszélyes feladattal néznek szembe a Next Top Model Hungary versenyzői - videó

Egyre durvább és kegyetlenebb feladatokkal néznek szembe azok a lányok, akik még versenyeznek Magyarország leendő topmodellje címért a TV2 legújabb tehetségkutatójában, melyben óriási a tét, és ezt ők is egyre inkább érzik, ezért fokozódik a feszültség. Egyre több a dráma, veszekedés és nagyon megviseli őket a kiesés gondolata, mivel egyre közelebb a cél.

A leendő győztes nyereményei ugyanis nagyon értékesek, a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.

Egyre nehezebb kihívásokkal néznek szembe a versenyben lévő lányok a Next Top Model Hungaryben

Fotó: TV2

Ám a nyereményeket nem adják könnyen, a fotózások és catwalkok is egyre nehezednek, most Ördög Nóra előre fel is készítette a lányokat az elkövetkezendő feladat nehézségére, bár nem igazán sikerült a terve. A lányok túl vannak már sok nehéz feladaton, például a testükre felírt sértésekkel való szembenézésen, veszélyes állatokkal történő félmeztelen fotózáson, víz alatti és meztelen fotózásokon is, sőt Tirolban, a jégben és fagyban is meg kellett mutassák, hogy jó az állóképességük.

Nincs egyszerű dolga a lányoknak, hiszen a Next Top Model Hungary négy tagú szakmai zsűrijét, azaz Axente Vanessát, Tomán Szabinát, Merő Pétert és Tombor Zoltánt,ó kell meggyőzniük, akik eldöntik, hogy ki az, aki esélyes a végső győzelemre. A zsűri szakmai szempontok alapján, szigorúan pontozza a látottakat, mindig a fotózás eredménye alapján választják ki, ki volt a legjobb. A legújabb feladatot azonban egyik modell sem vette könnyen, mindannyian könnynes szemmel figyelték egymást, míg a mélybe vetették magukat.

Volt, aki csak sírva fakadt, de Czibolya Niki teljesen ledermedt a félelemtől, amikor rá került a sor, és arról beszélt, hogy valóságos rosszullét gyötri, mert hiába van kötéllel kibiztosítva, képtelen a mélybe vetni magát egy feladat kedvéért. A tériszonyosoknak főleg hatalmas kihívás a feladat, hiszen egy épület pereméről kell teljesíteni a legújabb kihívást, ami vasárnap este lesz látható a TV2 műsorán.