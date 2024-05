Sokkoló bejelentést tett Ördög Nóra - videó

Egyáltalán nem könnyű megnyerni a Next Top Model Hungary-t a TV2-n: a lányok heteken-hónapokon át készültek erre a realityre, ahol kemény próbákon kell megfelelniük. Egy félnapos fotózás is fárasztó lehet, ráadásul pszichésen is nehezebben bírják páran a versengést, mint az első egy-két hétben.

Next Top Model Hungary

Fotó: TV2

A topmodelles reality vasárnap este folytatódik a TV2-n. A frissen kikerült előzetesből kiderül, hogy Ördög Nóra szavaitól kissé lefagynak a versenyzők, noha megpróbálnak mosolyogni. "Holnap minden eddiginél nehezebb catwalkjával várlak titeket. Úgyhogy készüljetek. Ha azt gondoljátok, hogy mindent láttatok, akkor... nem. Nem láttatok mindent" - mondta a műsorvezető. Részletek a videóban:

