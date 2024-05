Dráma, sírás, konfliktus: a Next Top Model Hungary versenyzője körül egyre nagyobb a botrány - videó

Márciusban elindult a TV2 műsorán a Next Top Model Hungary, ahol hétről hétre bizonyítják a versenyzők, hogy szépségükön felül rátermettségükkel is bizonyítsák, hogy mennyire elhivatottak a modellszakma iránt. A nézők azonban a műsorban számtalan drámának lehettek már szemtanúi: több lány összetört a hatalmas súly alatt, ugyanis mindegyikük a legjobbat szeretné nyújtani, ráadásul egyre több a konfliktus, melynek középpontjában szinte mindig Papp Gabi áll.

"Szerintem ez elég többrétű dolog. Lehet a korkülönbség, lehet azért is, mert eléggé megosztó személység vagyok.

Hangos vagyok, van véleményem, ami nem mindenkinek tetszik.

Egy versenyben vagyunk, tehát úgy gondolom, hogy teljesen normális, ha a nők egy kicsit húzgálják egymás haját" - mesélte.

Elárulta, hogy ő nem az ismertség miatt jelentkezett a TV2 népszerű műsorában, hanem sokkal határozottabb cél vezérelte őt.

"Nekem ez egy óriási visszatérés volt. Született egy kislányom, így volt egy kisebb kihagyás. Úgy éreztem, hogy ez egy lehetőség, hogy ismét kipróbáljam magam.

Emellett arra is kíváncsi voltam, hogy mire vagyok képes, hiszen ezelőtt soha nem voltam a tévében, sem olyan szituációkban, ahol napi szinten meg vagyok terhelve mind mentálisan, mind fizikálisan

- részletezte a Mokkában Iszak Eszternek.

Papp Gabi is rendszeresen követi a tévében a versenyt, a közösségi oldalon pedig, hiába ő az egyik legmegosztóbb szereplő, mégis rengeteg pozitív visszajelzést kap.

"Érdekes nézőként nézni. Mikor forgattunk, akkor sok mindent nem hallottam. Szerencsés vagyok, mert nagyon sok pozitív visszajelzést, üzenetet, támogatást kapok a sok negatív vita ellenére.

Észreveszik, hogy én is ember vagyok, én is érzek.

Úgy gondolom, hogy ezeket csak egy olyan ember tudja megérteni, aki volt már egy műsorban, aki versenyzett már valaha" - fejtette ki.

Pénzt ajánlottak neki, hogy vetkőzzön

A Next Top Model Hungary egy korábbi adásában aktfotózáson vettek részt a műsor versenyzői, a meztelenkedés azonban nem jött be mindenkinek: két versenyző döntött úgy, hogy nem hajlandó megcsinálni a feladatot. Gabi egyértelműen kijelentette, hogy ő a hosszas pályafutása alatt sosem vállalt aktfotózást, mivel a meztelenkedés sosem fért bele neki, és ezután sem fog meztelenül pózolni.

Nekem a pucérkodás soha nem ment. A gyerek előtt sem, a párom előtt sem, volt, hogy nagyon sok pénzt ajánlottak, de akkor sem.

A csillagos eget is megígérték, mégis nemet mondtam. Azt gondolom, hogy egy modellnek meg kell tartania a testét önmagának. Az, hogy valahol én egy eszköz, egy ruhaakasztó vagyok, rendben van, ám a pucérság egy iszonyúan privát és intim dolog számomra. Régen is, és most is komoly elvi dolog, hogy nem meztelenkedek" - hangsúlyozta.