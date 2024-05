Meglepő üzenetet kapott a TV2 egyik, még versenyben lévő modellje

"Köszönöm, hogy neked hála megtapasztalhatok egy olyan különleges kapcsolatot, hogy egyszerre rivális és barát vagy! Azt gondolom, mindketten inspiráljuk és húzzuk egymást a verseny kezdetének első napjától, mindezt szeretetben és támogatással" - írta a posztjában Jávori Lili annak a Mászáros Lilinek, aki még versenyben van a TV2-n, a Next Top Model Hungaryben. Sokan úgy gondolják, hogy a modellszakma kegyetlen, brutális, a lányok rendre átgázolnak a másikon, hogy ők kerüljenek feljebb, ezért is figyelemfelkeltő ez a poszt.

Itt még heten voltak

Fotó: TV2

"Ahogy mondtam és kifejtettem többször, a helyezésed semmilyen szempontból nem fogja hátráltatni a jövődet, sőt, te ebből a legtöbbet fogod kihozni. Ritka az ilyen tehetség mint te, és ezt hamarosan mindenki látni és tudni fogja" - tette hozzá.

Alább Jávori Lili Insta-sztorija, amit barátnője is megosztott:

Fotó: Instagram

Mint írtuk, vasárnap este véget ér a Next Top Model Hungary, a fináléba négyen jutottak be, közülük kerül majd ki a győztes. Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én került először adásba a Next Top Model Hungary, ami azóta minden héten vasárnap este, főműsoridőben, azaz 20 órától látható a TV2 műsorán. Az eredeti formátum az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot élt meg. A műsort a magyar tévénézők is nagyon szeretik, sokan követik hétről hétre a modellek kihívásokkal teli napjait.

Jávori Lili egy fotózáson

Fotó: Instagram

Hatalmas drámák, sírás, könnyek, ugyanakkor büszkeség és boldogság jellemezte a Next Top Model Hungary elődöntőjét. Az előző adásban két lány számára véget ért egy álom, könnyes szemekkel hagyták el a TV2 stúdióját. A döntő előtti héten újabb nehéz feladatokkal kellett megbirkóznia a modellkereső műsorban versenyben maradt hat lánynak. A Meglepetések hetén térképpel kellett odatalálniuk három valódi castingra, félmeztelen férfi modellekkel kellett pózolniuk, majd zavaró körülmények közt kellett fehérneműben a kifutón végigvonulniuk.

Adás végén elsőként Papp Gabit küldte el a zsűri, akiről az értékeléskor azt mondták, hogy bár mindig megcsinálja a feladatot, sokat hisztizik, ráadásul a hátán lévő tetoválások miatt nem alkalmas topmodellnek. A műsor az utolsó előtti adásban Jávori Lili számára is véget ért, így már csak négyen vannak versenyben.