Nicki Minaj börtönben volt, de nem ő az egyetlen sztár, aki rács mögé került

Rajongóit sokkolta a hír, hogy Nicki Minaj börtönben töltött órákat, és emiatt maradt el a fellépése. A rappernőt azzal vádolták meg a holland repülőtéren, hogy könnyű drog van a birtokában, ezért megkérték, hogy fáradjon velük a rendőrségre. A sztár felháborodott emiatt, hiszen épp turnéja következő állomására indult Angliába, azon belül is Manchesterbe, ahol végül nem tudott fellépni. A 41 éves amerikai énekesnő a Co-op Live színházban lépett volna fel, de ezt a tervét meghiúsították az amszterdami Schipol repülőtéren, ahol ő maga készített egy videófelvételt és hozta azt nyilvánosságra az esetről, melyhez felháborodott üzenetet is írt a közösségi oldalán.

Nicki Minaj börtönben volt, nem ez az első összetűzése a hatósággal

Nicki Minaj börtönben volt

A hatóságok nem hozták volna nyilvánosságra a kilétét, így viszont fény derült arra, hogy Nicki Minajról van szó. A holland rendőrség közleménye szerint a gyanúsítottat szabadon engedték még aznap este 21 óra körül. Nicki Minaj börtönben töltött nagyjából öt-hat órát, miután letartóztatták drogcsempészet gyanúja miatt, a rappernő menedzsmentje azonban nem nyilatkozott az esetről.

Nicki Minaj börtönben volt, emiatt az utolsó pillanatban mondták le londoni koncertjét

Másnap már Manchesterben látták a világsztárt, aki próbált rejtőzködni a kíváncsi tekintetek elől, ugyanis egy élénk színű, hosszú kabátot, napszemüveget és sapkát viselt, azonban szemfüles lesifotósok ennek ellenére is felismerték őt. Az énekesnő azóta már újabb bejegyzést is közzétett a szintén angliai Birminghamből, Pink Friday 2 turnéjának következő állomásáról. Nicki Minaj börtönben töltött idő után most szólalt meg először, valamint azt is kifejtette a letartóztatásáról készült videója mellett, hogy szerinte valakik szándékosan fizettek azért, hogy megakadályozzák a fellépését. Továbbá köszönetet mondott azoknak a rajongóknak, akik kiálltak mellette és támogatták a nehéz helyzetben.

Köszönöm mindenkinek, aki ma imádkozott értem. Isten óvjon titeket és mindent, amitek van. Legyetek áldottak minden képzeletet felülmúlóan

- írta Twitteren, de többet azóta sem árult el a történtekkel kapcsolatban. A holland hatóságok annyit közöltek, hogy 350 eurós pénzbírság megfizetése ellenében szabadon engedték, hogy folytathassa útját, azonban rajongói így is nagyon dühösek és csalódottak voltak, hiszen nem ért oda a manchesteri koncertre, amit az utolsó pillanatban mondtak le. Nicki Minaj nem tétlenkedett sokáig, nemrég Twitteren kihirdette az új időpontot a letartóztatása miatt elmaradt fellépésére a manchesteri Co-Op Live-ba, és a rajongóknak nem kell várni sokáig, ugyanis június 3-án kerül pótlásra a koncert - írja a Mirror.