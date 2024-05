Nagyon súlyos dologgal vádolják Nótár Maryt

A 25 éves nő, Hajdrik Lotti hosszú éveken át Nótár Mary menedzsere volt, szoros együttműködésben dolgoztak együtt, nagyon bizalmas volt a viszonyuk. Majd az énekesnő úgy döntött, megválik tőle és elbocsátotta, amit ő nagyon nehezen dolgozott fel, azóta is nagyon rossz a kapcsolatuk, sőt, perben is állnak egymással.

Nótár Marynek nem az első nyilvános botránya, korábban L.L. Juniorral is csúnyán összevesztek, de kiadójával is sokáig pereskedtek

Fotó: Nótár Mary Instagram

A két nő több mint tíz évig dolgozott együtt, egyelőre nem derült ki, hogy mi történt, ami miatt ennyire elmérgesedett a viszony, de Hajdrik azt állítja, hogy rengeteg pénzzel tartozik neki Nótár Mary, ami miatt perben is állnak.

Én annyit kértem, hogy ebben az évben még hadd folytassam a munkámat, és amit lekötöttem neki 86 bulit, azt számoljuk el. Ez nem valósult meg

- hangzott el az énekesnő volt menedzserének élő Instagram-bejelentkezésében, amiben elmondta azt is, hogy a történtek annyira megviselték, hogy kétszer is pszichiátriára került miatta. Az is nagyon rosszul érintette, hogy ekkor sem számíthatott az énekesnőre, akivel olyan szintre jutott a kapcsolat, hogy nem tudják rendezni ketten a konfliktust.

A 25 éves nő az előző bejelentkezése után most egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben újra megszólalt, hogy két nappal ezelőtt még visszafogott volt, és sok mindent nem árult el, ugyanis az első videója előtt kapott fenyegető üzenteket egy álprofilról, de őt ez nem ijeszti meg, sőt arra sarkallja, hogy kitálaljon az összes részletről, amiről csak tud - írja a Bors.

A live-ot megelőzően kaptam egy 'noname' Instagram-fiókból egy üzentet, hogy jól vigyázzak, hogy miket mondok. Azt gondolom, nem sértettem senkit olyan szinten...

Másrészt már nemcsak én voltam fenyegetve, hanem a családom is, az öcsém, az apukámék, anyukámék, már vérfolyásról beszéltek. Én nem fogom magam hagyni!" - mondta újabb videójában a nő, aki azt mondta, nem szégyelli, mi történt vele.

Nótár Mary ellen súlyos vádakat fogalmazott meg egykori menedzsere. Sokan úgy gondolják azonban, hogy a nő hazudik, csak rossz színben akarja feltüntetni az énekesnőt

Fotó: Nótár Mary Instagram

Hajdrik elmondta, hogy elismeri azt, hogy megjárta a pszichiátriát is, és mindent el fog mondani az elmúlt tíz évről azért, hogy másoknak is segítsen, de előbb saját magán szeretne, hogy nyugodt legyen a lelke. Azt is hozzátette, hogy nagyon sokan keresték a lehetőséggel, hogy náluk mondja el a történetét, de nem a sajtóban szeretné, hanem a saját közösségi oldalán, ha majd eljön az ideje. A nő szavaira Nótár Mary még nem reagált nyilvánosan.