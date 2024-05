Opitz Barbit azt állítja, halálosan megfenyegette a volt barátja

Opitz Barbi az éjszaka közepén osztott meg egy Instagram-sztorit, amelyet aztán hamar el is tüntetett az oldaláról. A bejegyzésben a volt barátjának, Serleg Albertnek üzent, akivel rengetegszer szakítottak már, rendőrségi ügyük is volt – a követőik nagy része valószínűleg már rég nem is tud lépést tartani a körülöttük zajló eseményekkel.

Kedves exem, szállj már le rólam, ne zaklass már, foglalkozz az exeiddel,

meg akiknek nyáladzol folyamat, azt' leoffolnak. Legyél kitartó velük, csak engem hagyj már békén! Legalább velük legyél korrekt, közben ne engem fenyegess már folyamat, hogy megölsz" – írta legújabban Opitz Barbi, akinek a posztját a Ripost mentette el.

A lapnak az emlegetett ex, Serleg Albert is reagált, elsőre nem is tudta mire vélni az énekesnő nyilvános üzenetét. "Csak annyit szeretnék mondani, hogy

három napja még együtt keltünk ki az ágyból.

Amikkel ismét dobálózik, az a szokásos unatkozása, vagy éppen haragszik valamiért. Ezt az »exem« témát nem is értem" – nyilatkozta. A Ripost közben Opitz Barbit már nem érte el, így az ő álláspontjáról nem derült ki frissebb információ.

Jó útra tért?

A nemcsak Opitz Barbi (volt) barátjaként, de a TikTokról már korábban ismert Serleg Albert egyébként épp a napokban utalt arra, hogy "jó útra tért", megváltozott: "Néha le kell térnünk az útról azért, hogy észrevegyük, rossz felé megyünk. Viszont ha rájövünk, sokkal magabiztosabban és erősebben térünk vissza a helyes útra" – mondta egy Instagram-sztoriban, majd az iskolai bántalmazásokról elmélkedett.

"Aki elveszettnek érzi magát, vegye észre a körülötte lévő értékeket, és ne traktálja magát azzal, hogy nem elég szép, nem elég gazdag, vagy bármi más: nem ettől vagytok értékesek. Ha éppen a suliban csúfolnak, vagy b*szakodnak veletek, próbáljatok erőt venni magatokon, és legyetek többek. Sosem vagytok egyedül. A legnehezebb az, hogy elfogadd magad, és legyőzd a megfelelési kényszert a külvilág felé, de ha sikerül, te nyertél" – üzente.