A botrányos ügyei után magánéletéről beszélt Opitz Barbi

Opitz Barbi a közösségi oldalán válaszolgatott néhány rajongója kérdéseire: kiderült, hogy új albumot szeretne megjelentetni, szeretne egy koncertet a budapesti Akváriumban, illetve a Budapest Parkban is. Arról is beszélt, hogy hat-hét év színpadi rutin után semmiféle félelem nincs benne, otthonosan mozog a színpadon. „Semmilyen szorongás vagy negatív érzés nincs bennem, felölti a lelkemet” – jegyezte meg.

Opitz Barbi

Fotó: Instagram

Opitz viszont kevésbé az új slágereivel, inkább a zaklatott, fordulatos magánéletével került az utóbbi időkben a lapokba. Most tisztázta, hogy szakítottak korábbi barátjával, akiről azt állították, hogy elrabolta őt, aki miatt sok konfliktusa volt a családjával is. Itt az Insta-sztorija:

Fotó: Instagram

A Sztárban sztár különdíjasa nyáron is aktív lesz, koncertezik az országban, de mindig szakít időt arra, hogy kiszolgálja rajongóit pár fotóval, videóval. Nemrég épp Instagram-sztoriban videózgatta magát:

Opitz Barbi

Fotó: Instagram

Az énekesnő mostanában főleg a viharos párkapcsolata miatt kerül a figyelem középpontjába. Mint ismert, Opitz Barbi pár nappal ezelőtt az éjszaka közepén osztott meg egy Instagram-sztorit, amelyet aztán hamar el is tüntetett az oldaláról. A bejegyzésben a volt barátjának, Serleg Albertnek üzent, akivel rengetegszer szakítottak már, rendőrségi ügyük is volt – a követőik nagy része valószínűleg már rég nem is tud lépést tartani a körülöttük zajló eseményekkel.

Kedves exem, szállj már le rólam, ne zaklass már, foglalkozz az exeiddel,

meg akiknek nyáladzol folyamat, azt' leoffolnak. Legyél kitartó velük, csak engem hagyj már békén! Legalább velük legyél korrekt, közben ne engem fenyegess már folyamat, hogy megölsz" – írta akkor Opitz Barbi.

Az emlegetett ex, Serleg Albert is reagált, elsőre nem is tudta mire vélni az énekesnő nyilvános üzenetét. "Csak annyit szeretnék mondani, hogy három napja még együtt keltünk ki az ágyból. Amikkel ismét dobálózik, az a szokásos unatkozása, vagy éppen haragszik valamiért. Ezt az »exem« témát nem is értem" – nyilatkozta.

