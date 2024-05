Ördög Nóra elbúcsúzott az Ázsia Expressztől - videó

Már egy hete véget ért az Ázsia Expressz ötödik évadának Fülöp-szigeteki és tajvani forgatása, Ördög Nóra azonban még mutatott egy utolsó videós összeállítást a munkálatokról, azok utolsó napjáról.

"Éppen egy héttel ezelőtt értünk haza az Ázsia Expressz forgatásáról. Ezzel az utolsó kis szösszenettel tartoztam még – leginkább magamnak, hogy lekerekedjen a történet.

Hosszú volt? Igen. Olykor nehéz volt? Igen. Holnap újrakezdeném? Igen.

Ezzel a csapattal és a családom támogatásával bármikor" – írta az Instagramon Ördög Nóra, aki még hazafelé, a sanghaji repülőtérről is töltött fel videót.

Nézze meg Ördög Nóra utolsó videóját az idei Ázsia Expressz forgatásáról!

Amint a felvételen látható, a forgatás szakadó esőben ért véget, előtte azonban Ördög Nóra a stáb egy részével a Tajpej jelképének számító toronyba, a Taipei 101-be is feljutott – amely egy ideig a világ legmagasabb épülete volt, ma pedig a világ leggyorsabb liftje megy benne a kilátószintig.

Ördög Nóra azt is megmutatta, hogy a földrengések kiegyensúlyozására a torony közepén egy 660 tonnás golyó van belül, amely azonnal mozdul, ha az épület kilengene.

Számos veszéllyel kellett szembenézniük

A műsorvezető számára nem véletlenül volt fontos a földrengés elleni védekezés bemutatása, hiszen neki és a stábnak először a Fülöp-szigeteken kellett cunamiriadó miatt aggódnia, majd Tajvanon már maguk is az éjszaka közepén ébredtek a földrengés miatt.

"Április elején hatalmas földrengés rázta meg Tajvant. Akkor még, Fülöp-szigeteken, távolinak tűnt a dolog, még ha a szomszédban voltunk is. És reméltük, hogy mire ide érünk, mi már nem kapunk belőle ízelítőt. De nem így lett... Tegnap éjjel megtapasztaltuk, milyen az, amikor recsegnek-ropognak a falak... A helyiek óriás rutinnal kezelik a földmozgásokat, de nekünk, magyaroknak ijesztő élmény volt a rengés. Nincs baj, mindenki jól van! Stáb is, versenyzők is! Már csak pár nap, és megyünk haza..." – írta akkori posztjához Ördög Nóra, miután a stábbal korábban már erdőtűz miatt is változtatniuk kellett a forgatási menetrenden.