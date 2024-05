Óriási nyereményt vittek haza a TV2 sikerműsorából, a Zsákbamacskából

Könnyekben tört ki a Zsákbamacska csütörtöki adásában a szerencsés játékos, a Kállai Tamás nevű bűvész, miután megnyerte a tízmillió forintos fődíjat, egy autót. A játék során ráadásul egyszer már nemet mondott arra az ajtóra, amely mögött a kocsi rejtőzött, de a végjátékban mégis az övé lett. Nézze meg a drámai pillanatokat!

Videón a Zsákbamacska vége, Kállai Tamás elképesztő nyereménye:

A bűvész nem számított rá, hogy ilyen értékes nyereménnyel távozhat, hiszen eddig soha nem nyert semmit – de így is tudatosan készült a Zsákbamacska adására az előző évad alapján:

Gondoltam rá már korábban is, hogy mennyire jó lenne kipróbálni ezt a műsort.

Gyűjtögető vagyok, rengeteg mindenem van otthon, beleértve a maszkokat, különféle sisakokat is, tehát volt már egy választék, hogy milyen ruhát szeretnék. Az eredetileg kitalált, filmszereplős jelmezt végül jogdíjak miatt nem vehettem fel, de szerintem így is jól sikerült az öltözékem... Ösztönös választás volt a végén, szeretek a megérzés alapú döntésekre hagyatkozni. Nyilván nem lehet mindig, hiszen sok élethelyzetben logika és észérvek is kellenek" – magyarázta a Borsnak Kállai Tamás.

"A feleségem nem akarta elhinni, hogy ez megtörténik, de megmondom őszintén, akkor és ott én sem.

Felfoghatatlan pillanat volt...

Alsó tagozat második osztályban nyertem egyszer a tombolán, de az sem volt az igazi. Be kellett vinnünk olyan játékokat, amiket már nem használunk, társasjátékokat, plüssöket, kisautókat és egymás játékát lehetett elnyerni. Így történt meg az, hogy visszanyertem a saját játékomat, nem örültem neki. Tizenhat éve lottózom, mindig más számokkal, de sosem jött még be" – tette hozzá.

Új műsorvezetőkkel folytatódott a Zsákbamacska

A Zsákbamacska második évada alig egy hete indult a TV2-n, Demcsák Zsuzsa pedig rögtön az első, sztárokkal zsúfolt adásban elfenekelte Marics Petit. A műsorvezetőként debütáló énekes mellett Pető Brúnó és Stana Alexandra, valamint Kárpáti Rebeka, Szente Vajk és T. Danny lettek a műsor házigazdái. Kárpáti Rebeka korábban a forgatásról is mutatott képeket, Stana Alexandra pedig az Origónak mesélt új munkájáról.