Hat hónapig készült Palvin Barbara pontos mása - videó

Majdnem egy éve nyitott meg 51 magyar és külföldi híresség viaszszobrával a budapesti Madame Tussauds, amely a híres múzeumlánc első közép-európai panoptikuma lett. Napjaink magyar sztárjai közül Hosszú Katinka és Palvin Barbara másával találkozhatnak a látogatók, utóbbi pedig részletesen mesélt is arról a folyamatról, hogy annak idején miként készült el a szobra.

Nézze meg a Madame Tussauds TikTok-videóját Palvin Barbarával!

Palvin Barbara számára a legizgalmasabb volt, amikor egy Los Angeles-i stúdióban 360 fokos kamerafallal körbefotózták a teste minden részletét, amelyet aztán különböző szakemberek próbáltak minél élethűbben visszaadni – ami egyébként óriási munka volt,

a Madame Tussaudsban látható szobor végül hat hónap alatt készült el.

"Minden kis részletre van specialista, egy ember csinálja a szemem színét, egy ember a testbőröm színét, egy ember a hajat, amit aztán szálanként tesznek be a viaszfigurába. Csodálatos, amit ezek az emberek csinálnak, és hálás vagyok, hogy én is részese lehetek ennek" – mondta Palvin Barbara, hozzátéve, hogy az ő esetében a hajszíne volt a legproblémásabb, öt árnyalatból kellett kikeverni.

"Elég különös érzés, mert sok képet és videót látok magamról, most azonban egy életnagyságú báburól, egy hasonmásról van szó" – magyarázta a világhírű magyar modell, aki még kezet is fogott a szobrával, sőt meg is dicsérte, hogy milyen jól néz ki.

Boldog házasságban él

Palvin Barbara legutóbb Arnold Schwarzenegger fiával, Patrick Schwarzeneggerrel vett részt egy divatfotózáson, de egyébként boldog házasságban él Dylan Sprouse színésszel, akit ikertestvérével, Cole-lal együtt már gyerekként megismerhetett a közönség: ők játszották az ikerpárt a Zack és Cody életében és folytatásaiban.

"Képessé váltam arra, hogy egy olyan emberrel éljek együtt, aki nem a nővérem vagy valamelyik családtagom. Kemény együtt élni Barbival, de összességében megéri. Őszintén mondom! Nagyszerűek a reggelek, nyugodt érzés a feleségem mellett ébredni. Egyébként klassz kimondani, hogy a feleségem, ráadásul Borat hangján szoktam mondani. Ez is mókás. Amikor felébredek, és látom, ahogy a gyönyörű feleségem alszik, aztán ránézek a házunkban a kutyámra meg azokra a dolgokra, amiket szeretek, megnyugtató számomra. Arra késztet, hogy még keményebben dolgozzak" – mondta a Palvin Barbarával való együttélésről, a kapcsolatukról Dylan Sprouse.