Melltartó nélkül, teljesen kigombolt blézerben mutogatta melleit a TV2 sztárja - videó

Négy lány esélyes a Next Top Model Hungary fődíjára, vasárnap kiderül, hogy Mészáros Lili, Czibolya Niki, Hawa, és Vidéki Vivi közül végül ki lesz Magyarország következő topmodellje, akire hatalmas jutalom vár. A Next Top Model Hungary négytagú szakmai zsűrije, azaz Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán döntik el, hogy ki az, aki az eddigi teljesítménye és a döntő alapján megérdemli a végső győzelmet.

Ördög Nóra műsorvezető és a Next Top Model Hungary négytagú zsűrije: Merő Péter, Tomán Szabina, Tombor Zoltán és Axente Vanessa

Fotó: Next Top Model Hungary Instagram

A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modellszerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.

A zsűrinek sosem volt könnyű dolga, főleg a TOP6 lány közül választani, kik azok, akik megérdemlik a döntőbe jutást. A meglepetések hetén egy különleges catwalk, három hatalmas téttel járó casting és egy izgalmas, félmeztelen modellfiúkkal közös fotózás vár a lányokra Nánási Pál stúdiójában. A Next Top Model Hungary zsűritagját, Merő Pétert is sikerült meglepni a lányoknak, főleg Papp Gabinak, akit valódi hisztérikának tart a divattervező, aki nem tudott szó nélkül elmenni a már kiesett modell viselkedése mellett.

Ez érdekes, hogy az aktot nem vállaltad és most teljesen kigombolkoztál

- jegyezte meg a divattervező, aki maga sem értette, hogy amikor ugyanerre kérték, miért nem tette meg, most pedig kérés nélkül is mutogatta melleit. Majd ezen kicsit összevitatkoztak, mert Papp Gabi szerint most nem látszott semmi, Merő Péter szerint azokon a fotókon is ugyanennyi látszódott volna belőle.

Igen kint volt a mellem, igen bevállaltam. Bármit megtennék azért, hogy nyerjek

- vallotta be a fotózás után Papp Gabi, akinek már túl késő volt a mellmutogatás, hiszen így sem kapott újabb esélyt a győzelemre, ugyanis őt és Jávori Lilit küldte haza a zsűri a döntő előtti adásban.