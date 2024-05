Rihanna fehérneműben mutogatja óriási melleit - videó

Rihanna új Instagram-videójában fehérneműben látható, a melleit még egy üveglaphoz is hozzányomta, hogy jobban kihangsúlyozza azokat. A bejegyzése ezzel együtt sem teljesen öncélú, hisz a rövid felvétellel az énekesnő fehérnemű- és fürdőruhamárkája, a Savage x Fenty új darabját reklámozza. A posztot alig egy óra alatt majdnem 200 ezren kedvelték, nézze meg ön is!

Rihanna friss fehérneműs videója az Instagramról:

Rihanna már korábban is sokszor állt modellt saját cége kollekcióihoz, hisz amúgy is szereti feszegetni a határokat: imádja a feltűnést, a merész ruhadarabokat. Terhesen is készültek már róla fotók meztelenül, legutóbb pedig azzal borzolta a kedélyeket, hogy apácának öltözött, és úgy markolászta a melleit.

Sokan egyből blaszfémiát, vallásgyalázást kiáltottak, de Rihannára már egyébként is sok rajongója ideges lett az utóbbi időben – inkább hallanának már új dalokat, netán komplett új lemezt, mint hogy folyton az énekesnő vetkőzését kelljen nézniük.

Nyolc éve jelent meg legutóbb lemeze

A világ egyik leghíresebb énekesnője 2016-ban, nyolc éve jött ki legutóbb rendes stúdióalbummal, sok rajongója már inkább erre várna. "Hol az album?" – kérdezte egy kommentelő egy hasonló videója alatt. "Elfelejtetted, hogy énekesnő vagy?" – morgott egy másik felhasználó.

"Kíváncsi vagyok, észreveszi-e a kommentelőket, akik az új albumot várják" – jegyezte meg egy rajongója. "Mozdítsd meg a s*gged, és irány a stúdió! Nyolc év egy nagylemez nélkül?" – háborgott egy újabb netező, miközben persze sokan szeretik, hogy Rihanna ilyen kihívóan viselkedik.

Terhes vagy nem?

Március elején Rihanna még egy méregdrága eljegyzési partin lépett fel Indiában, a minikoncertjéről készült videók alapján pedig sokan arra tippeltek, hogy ismét terhes lehet ASAP Rockytól. Az énekesnő olyan ruhát választott, amelyben bizonyos szögből valóban várandósnak tűnt a színpadon, a mostani felvétel alapján azonban nem gondolnánk, hogy újra gyereket vár.

Még egy éve sincs egyébként, hogy Rihanna szült, a második gyereke 2023 augusztusában született.