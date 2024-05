Melltartóban fotózták Buffyt, a vámpírok rémét

Már 21 éve, hogy véget ért a Buffy, a vámpírok réme sorozat, a most 47 éves Sarah Michelle Gellar azonban nosztalgiázott egy korábbi címlapjával:

Fotó: Instagram

Ötévesen már baj volt vele

Sarah Michelle Gellar nemrég mesélt arról, hogy már ötévesen beperelték egy reklám miatt. Gellar a Burger Kingnek készült kisfilmben a gyorsétterem-lánc hamburgerét hasonlította össze a legfőbb versenytársuk termékével – a McDonald's pedig azért perelte be, mert a reklámban kimondta a nevüket is, amire állítólag addig nem volt példa.

Gellar közben azt is elmesélte, hogy nagyon vágyott a hamburgerre, azért is örült a reklámszerepnek, de mint kiderült, a felvételhez műburgert alkalmaztak, hogy jobban nézzen ki: a szezámmagokat egyenként ragasztgatták rá, aztán le is festették az egészet. "Srácok, a tévé nem igazi" – figyelmeztetett a színésznő.

Egy film adta az alapot

A sorozat alapötletét egy 1992-ben forgatott, a sorozattal azonos címet viselő mozifilm adta, amelynek főszerepét Kristy Swanson alakította. A történet egy lányról szólt, aki egy misztikus hatalom birtokába kerül: ő lesz a Vadász, akinek feladata megvédeni az emberiséget a vámpíroktól és más démonoktól. Joss Whedon ennek a történetnek a felhasználásával elkészített egy 25 perces pilot részt, amelyre a Warner Brothers megbízást adott – így készült el a Buffy, a vámpírok réme első, tizenkét epizódból álló sorozata, amelyet hat másik, huszonkét epizódból álló évad követett.

Emmy-díjat is nyert

Sarah Michelle Prinze (leánykori nevén Gellar) már négyévesen képernyőn volt az An Invasion of Privacy című tévéfilmben. 1993-ban már ismertebb lett, az All My Children című szappanoperával 1995-ben Daytime Emmy-díjat nyert legjobb fiatal színésznő drámasorozatban-kategóriában.

Sarah Michelle Gellar

Fotó: Instagram

Világhírnévre a Buffy, a vámpírok réme (1997–2003) című sorozattal tett szert, kiérdemelve egy Golden Globe-jelölést. Bevételi szempontból sikeres filmjei közé tartozik az 1997-es Tudom, mit tettél tavaly nyáron és a Sikoly 2. című horrorfilmek, a Kegyetlen játékok, a Scooby-Doo – A nagy csapat, a Scooby-Doo 2. – Szörnyek póráz nélkül és az Átok. Egyéb, fontosabb filmjei közt található A káosz birodalma és a Lélegzet.

A tévéképernyőn 2011 és 2012 között feltűnt a Ringer – A vér kötelez című sorozatban (melyet vezető producerként is jegyez), illetve az Eszementek (2013–2014) című szituációs komédiában is, Robin Williams mellett. 2019-ben vendégszerepet kapott az Agymenők fináléjában is, amelyben önmagát alakította. Tavaly a Wolf Pack című sorozat nyolc részében szerepelt.